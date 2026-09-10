Gobierno amplía a COP 110,25 billones el monto autorizado para emitir TES en 2026

¿Cómo sobrellevar esta situación? La respuesta que algunos analistas dan a esta pregunta es: más deuda.

El panorama fiscal que enfrenta el Gobierno de Abelardo de la Espriella es complicado. Los recursos son limitados, una situación que se ha agudizado por las necesidades económicas que demanda la atención de los afectados por el terremoto. A esto se suma un déficit fiscal considerable y, por ahora, la ausencia de una reforma tributaria en la estrategia del Gobierno que permita aumentar los ingresos vía impuestos.

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Este miércoles se publicó el decreto 1372 de 2026, mediante el cual se amplía de COP 85 billones a 110,25 billones el techo para la emisión de Títulos de Tesorería (TES) de clase B para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación del presente año.

Los TES, explicados en palabras simples, son un mecanismo que utiliza el Gobierno para pedir dinero prestado y financiar sus gastos. Básicamente, son títulos de deuda que compran inversionistas, bancos y fondos, a cambio del compromiso de que, en una fecha determinada, el Gobierno les devolverá ese dinero junto con los intereses.

Por las altas tasas de interés que en este momento hay en Colombia, cualquier emisión de TES es apetecida por los inversionistas. De hecho, expertos consultados por este medio argumentan que esa es una de las razones por las que el dólar se encuentra en niveles tan bajos, debido a una práctica conocida como carry trade.

Hay que tener en cuenta que la publicación de este decreto no necesariamente se traduce en que el Gobierno vaya a aumentar su deuda, sino que ha elevado el techo para, eventualmente, hacerlo en una mayor proporción.

Si decide hacerlo, aumentarán las preguntas sobre cómo planea el Gobierno de Abelardo de la Espriella estabilizar las finanzas públicas y evitar que la situación fiscal del país siga deteriorándose. La diferencia entre lo que gasta la Nación y lo que recibe ha alcanzado niveles preocupantes, y una mayor deuda podría seguir ampliando ese déficit.