Gobierno anuncia proyecto “antitrámites” para simplificar la creación de empresas

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Mauricio Gómez Amín, el ministro de Comercio, Industria y Turismo anunció la radicación frente al Senado de la República de un proyecto de ley cuyos actores principales serían las empresarias y empresarios colombianos, las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las mipymes para que puedan crear empresa”, dijo Gómez en un video publicado en la red social X. Y añadió que hacer empresa en Colombia no puede ser una carrera de obstáculos.

Gómez promete que permitirá reducir los tiempos de los trámites a la hora de conformar una empresa, así como los costos en su creación o las barreras para la inversión dentro de estas empresas. Todo esto para favorecer la competitividad.

“Es importante generar productividad y garantías para que llegue a buen término”, detalló el ministro. Para él. este proyecto es un primer paso para reducir las barreras que hoy enfrentan nuestros emprendedores.

El texto del proyecto y su articulado todavía no conocen, por lo que no se tiene certeza de las medidas concretas, su alcance ni el impacto fiscal de la iniciativa.

La radicación de este proyecto de ley llega el mismo día que el gobierno actual designa a María Rocío Cortés Vargas como superintendente de Industria y Comercio, ella cuenta con más de 20 años de trayectoria en el servicio público.

La nueva superintendenta cuenta con trayectoria en la administración de justicia, el Ministerio Público y entidades territoriales, llega a la SIC con el reto de fortalecer la institución.

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