“Uno de los principales beneficios será el subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual, dirigido a las familias que necesitan un lugar donde vivir mientras…

Puntualmente, estos recursos son para pagar arriendo, adquirir vivienda o reparar las unidades habitacionales que sufren daños.

Con la intención de seguir brindando ayudas a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno anunció recientemente una Resolución (la 869 de 2026) con la que se brindan beneficios económicos orientados a vivienda.

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“Uno de los principales beneficios será el subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual, dirigido a las familias que necesitan un lugar donde vivir mientras superan las consecuencias de la emergencia. Las ayudas también permitirán acceder a vivienda nueva o mejorar las casas afectadas, tanto en zonas urbanas como rurales. Para financiar estos programas, las cajas de compensación destinarán parte de los recursos del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (FOVIS), que en 2026 contó con COP 1,66 billones”, detalló el Ministerio de Vivienda.

La atención de estos recursos se enfocará en los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia, donde se encuentra el 98 % de los hogares registrados como damnificados.

La cartera de Vivienda será la encargada de coordinar la implementación de estas ayudas económicas, mientras que el Ministerio de Trabajo articulará las acciones del sector y la Superintendencia del Subsidio Familiar vigilará el uso adecuado de los recursos.

¿Cómo solicitar las ayudas?

Los beneficiarios pueden solicitar la asignación de estos subsidios mediante las cajas de compensación familiar.

Si no cuenta con afiliación a una de estas, puede hacer el trámite con el Fonvivienda.

“Con esta medida, el Gobierno nacional avanza en la recuperación de las familias afectadas por el terremoto, con soluciones para quienes necesitan recuperar la tranquilidad y la seguridad de tener un hogar”, concluyó el Minvivienda.

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