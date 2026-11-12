Los planes nacionales de desarrollo tienen la función de trazar la hoja de ruta para los cuatro años que dura el gobierno. También establece los objetivos que procurará cumplir el gobierno,…

Estas bases fueron aprobadas, por unanimidad entre los miembros del gabinete nacional, en la discusión impulsada por el DNP, y será presentada el próximo viernes 13 de noviembre.

“Colombia, la Patria Milagro” por ahora solo contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los años que vienen del gobierno presidido por Abelardo de la Espriella.

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Gobierno avala las bases del PND y cuestionamientos sobre el documento siguen al aire

Los planes nacionales de desarrollo tienen la función de trazar la hoja de ruta para los cuatro años que dura el gobierno. También establece los objetivos que procurará cumplir el gobierno, las políticas públicas que impulsará y las inversiones que ejecutará el presidente de la república y demás miembros del equipo.

En contexto: Así se está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno De la Espriella

¿Cuáles son los puntos principales de estas bases del PND?

La construcción del documento la lidera Julián Buitrago, director del DNP o Departamento Nacional de Planeación. El pasado 22 de octubre, Buitrago explicó los lineamientos del documento.

Según afirmó, se buscará cerrar el cuatrienio con un crecimiento del 6 % en PIB y el mecanismo principal para lograr este objetivo de la administración de De La Espriella es “reducir el tamaño del Estado”.

Las bases se organizan en siete ejes que abarcan desde la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto hasta la inversión regional y la transformación económica:

Colombia desde las regiones: contempla macroproyectos regionales con los que se espera movilizar cerca de COP 567 billones de recursos públicos y privados. La mayoría de las iniciativas se concentra en vivienda e infraestructura, como motores del crecimiento económico.

contempla macroproyectos regionales con los que se espera movilizar cerca de COP 567 billones de recursos públicos y privados. La mayoría de las iniciativas se concentra en vivienda e infraestructura, como motores del crecimiento económico. Talento, conocimiento e innovación para el desarrollo: pone el énfasis en la formación de personas que puedan responder a las necesidades de inversión del país. Como señaló Buitrago, “sin personal capacitado no podremos asumir la inversión que necesitamos”.

pone el énfasis en la formación de personas que puedan responder a las necesidades de inversión del país. Como señaló Buitrago, “sin personal capacitado no podremos asumir la inversión que necesitamos”. Patriotismo constitucional: reúne la estrategia de seguridad y defensa y su articulación con la política exterior y la diplomacia.

reúne la estrategia de seguridad y defensa y su articulación con la política exterior y la diplomacia. Milagro social: agrupa las propuestas relacionadas con salud, nutrición, vivienda y servicios públicos, entre otros asuntos.

agrupa las propuestas relacionadas con salud, nutrición, vivienda y servicios públicos, entre otros asuntos. Milagro económico: busca recuperar la inversión y avanzar hacia una economía menos dependiente de la demanda interna, con mayor productividad, más inversión privada y una integración más estrecha con las cadenas logísticas internacionales.

busca recuperar la inversión y avanzar hacia una economía menos dependiente de la demanda interna, con mayor productividad, más inversión privada y una integración más estrecha con las cadenas logísticas internacionales. Transformación del Estado

Reconstrucción, transformación y resiliencia: aborda la atención y los desafíos derivados del terremoto del 10 de agosto.

En conjunto, los planteamientos conectan la apuesta por atraer inversión con la ejecución de proyectos regionales y la formación del personal necesario para desarrollarlos.

De manera paralela, cabe recordar que este documento de 472 páginas también incluye referencias religiosas y formulaciones sobre educación y género. Se refieren a la “doctrina social de la iglesia”, a la “ideología de género” o, incluso, al "cuidado de la vida desde la gestación”. De la Espriella ha utilizado la expresión de "ideología de género", por ejemplo, en sus intervenciones públicas, al afirmar que no permitiría que la "ideología de género" llegara a los jóvenes a través de los medios de comunicación. Desde varios sectores de la sociedad civil, sobre todo feministas, se rechaza este término porque afirman que ha instrumentalizado las ideas detrás de los estudios de género.

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