Gobierno busca apoyo en Nueva York para su plan fiscal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y su equipo, se reúnen esta semana con banqueros, gestores de activos y fondos de cobertura. En esos encuentros expresaron su confianza en que los legisladores respalden la propuesta…

Los principales responsables económicos de Colombia dijeron a inversores en Nueva York que confían en que el Congreso apruebe el plan de austeridad del presidente Abelardo de la Espriella. También señalaron que el país podría necesitar el próximo año cerca de la mitad del financiamiento externo previsto en el presupuesto.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y su equipo, se reúnen esta semana con banqueros, gestores de activos y fondos de cobertura. En esos encuentros expresaron su confianza en que los legisladores respalden la propuesta para reducir el déficit fiscal en más de cuatro puntos porcentuales para 2030, según personas que asistieron a las reuniones. También participaron el director de Crédito Público, César Arias, y el viceministro Juan Sebastián Betancur.

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Las necesidades de financiamiento externo del país para 2027 podrían rondar los USD 15.000 millones, muy por debajo de los 88 billones de pesos (USD 28.000 millones) contemplados en el presupuesto, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las reuniones eran privadas. Aproximadamente la mitad de esa cantidad provendría de organismos multilaterales, añadieron. El gobierno también prevé obtener un préstamo adicional de USD 5.000 millones antes de que termine el año.

El Ministerio confirmó la información al ser consultado.

El primer viaje de Gómez a Nueva York como ministro de Hacienda se produce después de que revelara uno de los mayores déficits fiscales de la historia reciente del país. El proyecto de presupuesto estima que el déficit podría ampliarse hasta 9,4% del producto interno bruto si no se implementa el ajuste fiscal propuesto. La cifra ha sacudido los mercados locales y frenado el repunte impulsado por la promesa electoral de De la Espriella de recortar el gasto público. El rendimiento de los bonos locales a 10 años ronda 12,7 %, su nivel más alto desde principios de junio.

Los activos colombianos se han disparado este año, impulsados por algunos de los rendimientos más altos de los mercados emergentes y por el optimismo tras la elección de De la Espriella, quien asumió el cargo el mes pasado. El peso se ha apreciado casi 18 % frente al dólar, el mejor desempeño por amplio margen entre las monedas de mercados emergentes, lo que ha impulsado las ganancias de los bonos en moneda local. La deuda en dólares ha generado un rendimiento de 4,1 %, frente a una ganancia promedio de 0,3 % entre los títulos soberanos de mercados emergentes, según un índice de Bloomberg.

La aprobación del presupuesto del gobierno en el Congreso es ahora la principal preocupación de los inversores. Bank of America Corp. espera que los legisladores aprueben una versión suavizada del plan fiscal. “Este es el mejor momento para hacerlo, al inicio del mandato, cuando el capital político es mayor y los demás partidos están negociando para obtener una parte del poder”, escribieron en una nota varios estrategas, entre ellos Ezequiel Aguirre.

“Creo que las cifras presentadas representan el ‘peor de los casos’ y que el gobierno tiene previsto cumplir sus promesas de consolidación fiscal”, afirmó Joseph Incalcaterra, responsable de Estrategia Macroeconómica para Latinoamérica en HSBC, en Nueva York. “Para la confianza del mercado, será importante que el gobierno cumpla con la ley de ajuste fiscal en las próximas semanas”.

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