Gobierno busca asegurar recursos para las pensiones de noviembre y diciembre

Según lo explicado por la ministra Natalia López, aunque parte de los recursos que se están necesitando fueron incorporados en el Presupuesto General de la Nación 2026 (aprobado en la administración de Gustavo Petro), se ha identificado que se “quedó sin situación de fondos”, por lo que su disponibilidad debe hacerse efectiva para…

El Ministerio de Trabajo informó que está gestionando una ruta para garantizar el pago de las mesadas pensionales correspondientes al cierre de año. A este esfuerzo se suma el Ministerio de Hacienda y Colpensiones.

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Según lo explicado por la ministra Natalia López, aunque parte de los recursos que se están necesitando fueron incorporados en el Presupuesto General de la Nación 2026 (aprobado en la administración de Gustavo Petro), se ha identificado que se “quedó sin situación de fondos”, por lo que su disponibilidad debe hacerse efectiva para atender estas obligaciones.

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“Encontramos que los recursos previstos para atender las pensiones de los colombianos no correspondían a las necesidades reales para cerrar este año. Encontramos una deficiente planeación presupuestal heredada, con proyecciones que resultaban insuficientes frente al costo real de las obligaciones pensionales”, señaló la ministra, quien añadió que el descuadre se acerca a los COP 5 billones.

El desglose de esa cifra es el siguiente: para este año Colpensiones cueta con COP 35,8 billones disponibles provenientes de recursos de la nación, de ese monto, COP 30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la nación, y cerca de COP 5 billones están pendientes de disponibilidad. Aunque COP 5,4 billones aparecen incorporados en el prespuesto, estos recursos figuran sin situación de fondos, es decir, se presupuestaron pero su disponibilidad no se hizo efectiva.

La cartera laboral insistió en que se están haciendo las gestiones correspondientes para garantizar estos recursos. Parte de esto incluye la realización de mesas técnicas entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colpensiones han adelantado mesas técnicas para avanzar en la solución.

“Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirles que tenemos una ruta para solucionarlo. A nuestros pensionados y sus familias quiero decirles que pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, afirmó la ministra.

La alerta de la Contraloría

O por lo menos eso es lo que advierte la Contraloría General de la República, ya que recientemente señaló que las pensiones a cargo del Estado tienen un faltante de COP 4,2 billones.

La mencionada alerta desde la Delegatura para el Sector Trabajo, la cual explica que el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por COP 75,58 billones, de los cuales COP 72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones. La financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6 % de aportes de la Nación.

El desequilibrio, detalla, responde a un desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo (que, hay que recordar, se decretó en 23 % para 2026) y el supuesto de crecimiento, que se acercaba al 7,5 %. Esto, según la delegatura, provocó una desviación importante de cara a las condiciones utilizadas para la programación del presupuesto.

“De acuerdo con el análisis realizado por la delegada, el presupuesto contemplaba COP 33,7 billones de aportes nacionales y la ejecución asciende a COP 33,7 billones. Es decir que, si esos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas”, detalla la Contraloría.

En suma, la alerta del ente de control señala que el alza del salario mínimo podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, incluso si este ya cumplió con los aportes inicialmente presupuestados.

“La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”, concluye.

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