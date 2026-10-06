Gobierno busca que empresas financien la reconstrucción de viviendas rurales

“Estamos construyendo una ruta clara para que el sector privado pueda sumarse a la reconstrucción de vivienda…

Esta ruta busca fundamentarse en obras por impuestos, el cual es un mecanismo que le permite a ciertas empresas destinar parte de sus obligaciones tributarias a financiar y ejecutar estos proyectos.

El Gobierno sigue buscando alternativas para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Recientemente, el Ministerio de Vivienda anunció que se avanza en una hoja de ruta para apoyar a las familias de viviendas rurales.

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“Estamos construyendo una ruta clara para que el sector privado pueda sumarse a la reconstrucción de vivienda rural. Queremos que estos recursos se conviertan en soluciones concretas para las familias afectadas y que, con reglas claras y acompañamiento técnico, podamos avanzar más rápido en los territorios”, señaló el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Desde la Dirección de Vivienda Rural se están definiendo los requisitos específicos para que se cumplan estos proyectos, incluyendo aspectos relacionados con la identificación de los hogares potencialmente beneficiarios y las condiciones para la entrega de las soluciones habitacionales.

Para esta articulación, la cartera de Vivienda lideró una mesa técnica en la que participaron, entre otros, Fundación Argos; Deco Construcciones de la Fundación Grupo Social; Enlaza, del Grupo Energía de Bogotá; Grupo Yamaha; y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente.

“El trabajo conjunto busca facilitar la participación del sector privado en la reconstrucción, mediante condiciones claras que permitan avanzar en la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de vivienda rural en las zonas afectadas”, concluyó el ministerio.

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