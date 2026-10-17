 

Publicidad

Gobierno busca reducir los costos de producción de papa en Colombia

Esta estrategia proyecta beneficiar a los más de 90.000 productores de papa que hay en el país. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Economía
Productor de papa.
El gobierno quiere eliminar los intermediarios para favorecer a los productores.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que trabaja en un programa para reducir los costos de la producción de papa, mejorar su comercialización y fortalecer la productividad del sector.

Según lo detallado por el ministro Indalecio Dangond Baquero, se avanzará en una hoja de ruta que contempla cuatro frentes de trabajo: sistemas de riego eficientes, semillas certificadas, transferencia de conocimiento y mecanización de los cultivos.

Sumado a lo anterior, se buscarán alternativas de maquinaria, las cuales podrían contribuir a reducir hasta en un 50 % los costos de los pequeños productores, así como mecanismos para fortalecer la transformación y comercialización de la papa. Parte de los resultados que se esperan, por ejemplo, es disminuir la intermediación, ya que esta impacta los ingresos de los productores y encarece el precio final del producto.

Este trabajo tiene como objetivo beneficiar a los cerca de 90.000 productores directos de papa que hay en Colombia, los cuales están distribuidos en más de 39.000 unidades de producción agropecuaria.

Le puede interesar

“Vamos a trabajar juntos para ver si Fedepapa monta todos los sistemas de comercialización y transformación. Los intermediarios están acabando con este negocio y necesitamos concentrarnos en las grandes superficies de alimentos, para que Fedepapa pueda recibir la materia prima, lavarla, empacar y llevarla directamente a estos mercados. El Ministerio de Agricultura se compromete a organizarles un paquete de recursos de crédito baratos, a largo plazo, seguro agrario e incentivos. Yo creo que, si organizamos este tema así, vamos a cambiar las cosas totalmente y llevar al sector de la papa a ser más productivo, más rentable y más sostenible”, afirmó el ministro Dangond.

Se ha agendado, para el 25 de octubre, el inicio de las jornadas de trabajo con productores de Villapinzón, Cundinamarca, para avanzar en soluciones que mejoren la productividad y la rentabilidad del sector.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Agricultura

Ministerio de agricultura

Noticias económicas

Producción de papa

productores de papa
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido