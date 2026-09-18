Gobierno cambia reglas de subsidios, vivienda y arriendos para acelerar la reconstrucción

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registra 303.934 familias y 486.917 personas registradas en el Registro Único de Damnificados. El conteo es de 206.931 viviendas averiadas y unas 36.478 destruidas, con corte al 15 de septiembre de 2026.

Después de más de un mes del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa definiendo medidas para hacerle frente a la reconstrucción del Occidente del país que quedó afectado tras el hecho.

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Justamente, las nuevas medidas apuntan a este tema mediante los Decretos 1422 y 1423 del 17 de septiembre de 2026. Aunque no sea damnificado por el terremoto, puede que se vea afectado positiva o negativamente por el cambio en las dinámicas de asuntos como la asignación a subsidio de vivienda o las excepciones en los precios de los arriendos.

Un aspecto importante es que el Decreto 1416 permite que, durante doce meses, las entidades de crédito puedan otorgar créditos de vivienda para reparar, reconstruir o reponer inmuebles destruidos sin exigir cuota inicial y sin pedir hipoteca previa cuando exista una garantía admisible o cobertura estatal que mitigue el riesgo. Aunque sí conservan la obligación de evaluar la capacidad de pago del deudor.

Estos son los detalles más relevantes de los dos decretos principales:

Vivienda, hábitat y ordenamiento territorial

El Ministerio de Vivienda flexibilizó de fondo el acceso a soluciones habitacionales y las reglas urbanísticas de los municipios afectados, mediante el Decreto 1422. El Gobierno queda facultado para simplificar los requisitos de los subsidios familiares de vivienda y cambiar las reglas de juego para la asignación. Estos son las principales modificaciones:

Eliminar, hasta 2028, el orden secuencial de calificación que privilegiaba el ahorro previo del hogar

Priorizando en su lugar a las familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos

Las cajas de compensación podrán otorgar subsidios de arrendamiento temporal de hasta doce meses, y los subsidios de distintas fuentes —cajas, Fonvivienda, el Fondo de Gestión del Riesgo, entidades territoriales— podrán sumarse hasta cubrir el 100 % del valor de una solución habitacional.

En materia urbanística, el documento le da la facultad a los alcaldes para ajustar de forma expedita los planes de ordenamiento territorial, incorporar suelo rural o de expansión al perímetro urbano para reubicar a los damnificados, autorizar edificabilidad adicional en zonas ya urbanizadas para acelerar la reconstrucción, suspender temporalmente los términos de licenciamiento urbanístico cuando la demanda se dispare y legalizar en un solo trámite varios asentamientos informales afectados por el sismo.

También se habilitan medidas de contingencia como:

El reúso de edificaciones existentes para generar vivienda nueva sin exigir cupos adicionales de parqueaderos

Se exime de licencia de construcción a las soluciones prefabricadas sismorresistentes

Se autoriza el pago en especie de la participación en plusvalía mediante la entrega de vivienda de interés social.

En el frente presupuestal, Fonvivienda podrá constituir patrimonios autónomos que reciban directamente aportes de territorios, privados y banca multilateral para financiar estos proyectos.

Arrendamiento y propiedad horizontal

El Ministerio de Vivienda intervino también el mercado de arrendamiento y el funcionamiento de los conjuntos residenciales y comerciales afectados por el sismo.

El Decreto 1423 establece que, durante seis meses, se suspende la ejecución material de las órdenes de desalojo y restitución de inmuebles habitacionales y comerciales ocupados por arrendatarios directamente afectados. La medida no aplica cuando el inmueble representa un riesgo inminente de colapso ni cuando el propietario, también damnificado, necesita el inmueble para su propia vivienda.

La suspensión no perdona la deuda: los cánones causados seguirán debiéndose, sujetos a acuerdos directos de pago.

En la misma línea, se aplaza por seis meses el reajuste anual del canon tanto en contratos de vivienda como comerciales, difiriendo el incremento en cuotas sin intereses ni sanciones. Y se autoriza una prórroga extraordinaria de los contratos que estén por vencerse, para que los hogares no tengan que competir por una oferta de vivienda reducida por la destrucción del parque habitacional.

El decreto también limita, por el mismo periodo de tiempo, los incrementos especulativos en el canon de los nuevos contratos que se firmen en las zonas donde la escasez de vivienda haya disparado los precios y exige a plataformas digitales de arriendo verificar que los anuncios cumplan estas reglas excepcionales.

Para las copropiedades, se autoriza el uso extraordinario del fondo de imprevistos sin necesidad de convocar siempre a la asamblea, se permite diferir en el tiempo el pago de expensas extraordinarias asociadas a la reconstrucción sin intereses de mora y se habilitan las reuniones virtuales o mixtas para tomar decisiones que normalmente exigirían presencialidad o mayorías calificadas del 70 %, incluyendo obras de reforzamiento estructural.

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