Gobierno capitalizó Gensa para cumplir acuerdos tras paro minero en Boyacá

El Ministerio de Hacienda giró COP 14.163 millones para pagar la deuda con los mineros proveedores de carbón.

Redacción Economía
18 de octubre de 2025 - 03:17 p. m.
Fotos del bloqueo de vías en Boyacá durante el paro minero, en agosto de 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Ministerio de Minas y Energía informó que ya se capitalizó Gensa. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, giró COP 14.163 millones a mineros proveedores de carbón para la generación de energía de la Central Termopaipa, una cifra superior a la acordada hace dos meses.

El 7 de agosto, después de cuatro días de paro minero en Boyacá, el Gobierno se comprometió a realizar los pagos adeudados por la empresa Gensa a los mineros de Boyacá, que sumaban COP 11.000 millones.

Gensa es una empresa de servicios públicos mixta, generadora y comercializadora de energía y dueña de la termoeléctrica Termopaipa.

El Ministerio de Minas y Energía destacó que la capitalización es resultado de un trabajo articulado entre varias carteras, incluyendo Hacienda, el Ministerio del Interior, que convocó a los espacios de diálogo, y la Agencia Nacional de Minería.

Yolman Gregorio Pedraza, vocero de carboneros de Boyacá, destacó que se están cumpliendo los acuerdos. En la lista de compromisos del Gobierno con los mineros también está no aumentar el IVA al carbón, la formalización de la actividad y el reconocimiento del trabajo de los mineros ancestrales y tradicionales.

Por Redacción Economía

