Gobierno define las cinco prioridades para impulsar la producción agropecuaria

-Capacitar al productor: llevar conocimiento, tecnología y formación para mejorar las prácticas y hacer más rentables las actividades del campo.

En el marco del debate de control político de la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, señaló que desde el Gobierno se ha trazado una ruta con cinco prioridades para impulsar la producción agropecuaria en Colombia, además de mejorar las condiciones para quienes trabajan en el campo.

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-Producir más: ampliar en 1,5 millones de hectáreas el área productiva durante los próximos cuatro años y fortalecer la producción nacional.

-Facilitar el crédito: buscar nuevas formas para que la financiación llegue a los pequeños productores, con el respaldo de entidades, industrias y compradores.

-Financiar riego y mecanización: ofrecer créditos de largo plazo para que los productores puedan acceder a maquinaria, sistemas de riego y mejores herramientas de trabajo.

-Entregar tierra con condiciones para producir: continuar con la adjudicación de tierras, acompañándola de formalización, proyecto productivo, tecnología y crédito.

Para el ministro Dangond, las Escuelas de Emprendimiento Rural son claves. Esta iniciativa busca formar a los jóvenes de estos territorios en buenas prácticas agrícolas, costos, comercialización y formulación de proyectos, con el propósito de que encuentren oportunidades para desarrollar su futuro en el campo y sigan apostándole a la ruralidad colombiana, en lugar de migrar hacia las grandes ciudades, un fenómeno que está reduciendo la población rural del país.

Para lo anterior se contempla un trabajo conjunto con diversas entidades, como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), AGROSAVIA, Finagro y el Banco Agrario.

“Los pequeños productores pueden vincularse a cadenas productivas a través de empresas compradoras e industrias. Para ello, se contemplan mecanismos de financiación y comercialización mediante Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y la Bolsa Mercantil, incluyendo contratos de compra anticipada que permitan dar mayor respaldo a los productores”, señaló el ministro.

La cartera también hizo un especial énfasis en que las apuestas con las tierras que son entregadas no terminan cuando estas son adjudicadas. Subraya en que es necesario que esa tierra esté acompañada de un proyecto productivo, asistencia, tecnología y financiación, para que las familias puedan convertirla en una fuente de ingresos.

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