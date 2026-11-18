El Ministerio de Agricultura aclaró que no se impondrán nuevas cargas al sector agropecuario, lo que quiere decir que se mantendrá el tratamiento del Impuesto de Valor Agregado o IVA que se les da hoy a los insumos, maquinaria, productos y servicios del campo. Esta decisión se tomó luego de la alocución del presidente Abelardo de la Espriella, realizada el pasado domingo, en la cual el mandatario anunció que no impondrán nuevas medidas del IVA para la canasta familiar, ni para la medicina prepagada o los alimentos para las mascotas.

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A través de un comunicado, la cartera afirmó que todos los bienes y servicios del sector agropecuario conservarán el tratamiento que hoy les da el Estatuto Tributario, es decir, exentos o gravados con la tarifa de 5 %. El anuncio se dio en el último día de la llamada Milagro Week, un encuentro en Nueva York con el que el Gobierno busca atraer inversión extranjera.

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Con los insumos, el Gobienro se refiere a los fertilizantes, los correctivos de suelo, las semillas para siembra, los plaguicidas (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y las materias primas para fabricarlos. Con respecto a la maquinaria, no tendrán un mayor IVA los tractores agrícolas, las cosechadoras, los sistemas de riego y los remolques agrícolas, pero también las sembradoras, abonadoras, fumigadoras y ordeñadoras.

Por otro lado, los productos agrícolas, muchos presentes en la canasta familiar, como las frutas, las hortalizas, la papa, la yuca, el plátano, el café verde, el cacao en grano, la caña de azúcar y el arroz paddy mantendrán la tarifa de 5 %, así como la soya en grano, el maíz para uso industrial, el sorgo, la torta de soya, el aceite crudo de palma, el azúcar y el alimento balanceado.

La proteína animal también está exenta, como el ganado bovino en pie, los pollitos de un día, la carne, el pescado, la leche y los huevos, también los cerdos, las aves y los peces vivos.

Con respecto a los servicios, quedan excluidas de un aumento del IVA las labores agrícolas contratadas, como la preparación de tierras, la siembra, la fertilización, el control de plagas y malezas, la cosecha, la trilla y el secado, pero también el riego, el drenaje y la adecuación de tierras, la asistencia técnica, y la vacunación y la sanidad animal.

En la mañana de este miércoles el ministro de Hacienda, Miguel Martínez Gómez, sostuvo que se deben encontrar alternativas puesto que si no se hace un ajuste el mercado podría reaccionar acabando con financiaciones y ajustando más el gasto público.

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"Agradecemos al Gobierno nacional el tener en cuenta las peticiones de los agricultores y de los gremios de mantener excluidos del IVA los servicios de riego y adecuación de tierras, incluida las tarifas fijas y volumétricas y los servicios de maquinaria, al igual que el arroz paddy, el arroz destinado al consumo humano y los insumos agropecuarios y demás productos contemplados en la norma tributaria”, dijo Sandra Conde, directora de Federriego, la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras.

¿Por qué la reversa con el IVA?

El impuesto al consumo fue uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria o Ley de Rescate Económico. Varios sectores políticos -y no sólo de oposición- se oponían al incremento del IVA, así como otros sectores como la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y las Energías Alternativas (USO).

Cabe recordar que el proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso el pasado 29 de octubre cambiaba de raíz la estructura de este impuesto. Se eliminaban prácticamente todas las exclusiones y gran parte de las exenciones del IVA. En la práctica, desde enero de 2028 pasarían a pagar 19 % de IVA productos que hoy no lo pagan, entre ellos:

Frutas: banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas.

banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas. Hortalizas: tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga y repollo.

tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga y repollo. Cereales y granos: fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo, café verde y cacao.

fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo, café verde y cacao. Otros: sal, miel, queso fresco, camarones de cultivo, y animales vivos como ganado, cerdos, aves y peces.

A ellos se sumaban otros productos que hoy pagan 5 % y subirían a 19 %: café tostado, chocolate de mesa, azúcar, harinas, pastas, cereales industriales y alimentos para animales. En contraste, el proyecto bajaba de 5 % a 0 % el IVA del salchichón, la butifarra y la mortadela.

Para amortiguar el golpe en los hogares de menores ingresos, el proyecto incluía un mecanismo llamado "EfectIVA", con el que se les devolvería el impuesto que pagan en sus compras. Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, 19 millones de colombianos recibirían una devolución total y otros 16 millones, una parcial.

Según le dijeron varios expertos a este diario, el principal obstáculo del proyecto está en la factura electrónica. EfectIVA iba a depender de la factura electrónica para saber cuánto IVA pagó cada hogar, y muchos comercios pequeños y de barrio no la generan. El Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que, aun sin factura electrónica, los colombianos de menores ingresos recibirían devolución. Pero la exposición de motivos aclara que eso aplicaría solo para quienes están en pobreza extrema, con un monto mínimo que todavía no se conoce. Según el DANE, en 2025 una persona estaba en esa condición si el ingreso de su hogar, dividido entre sus integrantes, era inferior a COP 236.580 al mes.

El proyecto también contempla cambios en renta de personas naturales y empresas, patrimonio y aportes a la seguridad social, además de contener un componente de recorte de gasto público que, según el Ejecutivo, permitiría afrontar la situación fiscal del país.

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