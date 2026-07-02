Miguel Gómez prepara agenda en Washington con sector financiero para aliviar deuda pública

Miguel Gómez será el ministro de Hacienda del entrante gobierno. Foto: Archivo particular (resolución de la imagen escalada con herramientas de IA)

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, iniciará una agenda de reuniones en Washington con la banca internacional y los organismos financieros multilaterales para explorar alternativas que permitan refinanciar parte de la deuda pública.

“El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado”, señaló el mandatario electo en su cuenta de X.

Refinanciar una deuda no significa dejar de pagarla. Lo que busca el gobierno electo, en este caso, es reemplazar créditos costosos por otros con condiciones más favorables para reducir la presión sobre las cuentas públicas.

La presión sobre las finanzas del Estado no es noticia nueva. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyectó que la deuda neta del país llegaría a 61 % del PIB este año, la más alta registrada en la historia, mientras el déficit fiscal podría llegar a -7,4 % del producto interno bruto.

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, escribió De la Espriella.

En las últimas semanas, el CARF advirtió que el país necesita un ajuste estructural para evitar que la deuda siga creciendo y termine afectando el acceso al financiamiento y el costo del crédito para el Estado.

El panorama para 2027 es más exigente. El Gobierno plantea en su Marco Fiscal una meta de balance primario de -0,5 % del PIB para 2027. El CARF anota que alcanzar esa meta supondría la aprobación de una reforma tributaria de 1,4 % del PIB. El Gobierno anunció recientemente que radicará dicho proyecto el 20 de julio, pero a la fecha no tiene contenido definido ni estrategia de implementación, por lo que el CARF no la incluye en sus estimaciones.

Sin esa reforma, el CARF calcula que cumplir la meta requeriría un ajuste de ingresos o recorte de gastos equivalente a 3,7 % del PIB.

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A ese escenario se suma el ritmo acelerado de endeudamiento interno. Según un informe del Banco de Bogotá, a junio el Gobierno ya había utilizado cerca del 78 % del cupo autorizado para emitir TES durante todo 2026. De mantenerse ese ritmo, el límite podría agotarse durante agosto.

Precisamente por eso, los analistas consideran que el próximo gobierno tendrá que buscar fuentes adicionales de financiación. Entre las alternativas aparecen ampliar el cupo de emisión de TES, utilizar con mayor intensidad títulos de corto plazo, realizar operaciones de canje o regresar con mayor fuerza al mercado internacional de deuda.

Contexto: La emisión de TES se disparó en 2026: así va la deuda interna de Colombia

Miguel Gómez ya había anticipado parte de la estrategia fiscal que buscaría implementar. Este martes, 1 de julio, afirmó que el presupuesto presentado para 2027 requeriría un ajuste cercano a COP 60 billones y sostuvo que la prioridad será controlar el gasto antes de plantear una nueva reforma tributaria.

“Nosotros necesitamos un ajuste muy importante para ver si es posible. Lo que queremos evitar es el impacto sobre las poblaciones menos favorecidas. Es no tocar esos sectores de los subsidios. Es hablar de una cifra que esté al rededor del 3% del PIB, pues es una cifra que debe ser un objetivo del Gobierno próximo”, afirmó el ministro designado.

Gómez también señaló que su equipo ha identificado “oportunidades de recorte” para mejorar el perfil de la deuda y reducir el costo de los intereses que actualmente paga el Estado.

Recientemente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, adelantó el camino tras una reunión con Susana Cordeiro, la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y también con Jhonatan Malagón, presidente de Asobancaria, el gremio del sector financiero en Colombia.

Por ahora, las reuniones en Washington tendrán un carácter preparatorio. El nuevo Gobierno asumirá oficialmente el poder en agosto y será entonces cuando pueda ejecutar las decisiones que resulten de esas conversaciones con la banca internacional y los organismos multilaterales.

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