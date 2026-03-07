Gobierno habría recibido más plata por impuestos en febrero: así van las finanzas públicas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Febrero habría traído un alivio para las cuentas del Gobierno por el lado de los impuestos, pero no lo suficiente para despejar las alertas sobre las finanzas públicas, como las que ha venido haciendo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

El gasto y el recaudo

Según el más reciente informe de seguimiento fiscal, elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, en febrero los ingresos tributarios del Gobierno habrían alcanzado COP 18,8 billones, lo que implicaría un crecimiento anual de 12,8 %.

Con ese resultado, a febrero se habría cumplido el 17,9 % de la meta de recaudo esperada para 2026, fijada en COP 312,8 billones.

Por el lado del gasto, el informe apunta a que en febrero el Gobierno habría ejecutado compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) por COP 37 billones adicionales. Esa cifra implicaría una caída de 9,1 % frente a la del mismo mes de un año atrás.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, los recursos comprometidos ascenderían a COP 129,3 billones, lo que equivaldría a un cumplimiento del 23,6 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 a la fecha.

“Con estas cifras de ejecución, se observa un sobrecumplimiento del PGN 2026 programado para lo corrido del año. Para cumplir con el monto total de COP 547 billones, el Gobierno debió haber ejecutado COP 120,9 billones en febrero”, señaló Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

De acuerdo con el informe, las cuentas del Gobierno presentarían en este momento un sobrecumplimiento de la meta mensual de ejecución de aproximadamente COP 8,4 billones.

Un reto fiscal más amplio

La mejora que habrían mostrado los ingresos por impuestos en febrero, sin embargo, no cambia el reto fiscal de fondo.

A comienzos de marzo, el CARF advirtió que encauzar las finanzas públicas hacia una senda sostenible es cada vez más retador y señaló que al Gobierno le faltarían COP 31,1 billones para cumplir con su meta fiscal de 2026.

Para dicho Comité, lograrlo luce poco probable si no se adoptan medidas efectivas para aumentar los ingresos o recortar el gasto.

En contexto: Encauzar las finanzas públicas hacia una senda sostenible es cada vez más retador: CARF

El organismo también advirtió que el deterioro de la situación fiscal en 2025 se dio en medio de una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos.

Por ello, el CARF consideró que, aunque algunas operaciones de manejo de deuda ayudaron a reducir la deuda neta y el déficit fiscal total frente a lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, su impacto principal sería temporal.

Según el CARF, la deuda neta del país se ubicó en 58,5 % del PIB en 2025, frente al 61,3 % previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

“Las operaciones de manejo de deuda de 2025 redujeron la deuda neta y el déficit fiscal total, frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), aunque su impacto principal se estima temporal”, indicó el organismo.

Pese a lo conseguido, el comité advirtió que el esfuerzo fiscal requerido para estabilizarla en esos niveles y volver al cumplimiento de la regla fiscal ahora es mayor.

“Si bien es positiva la disminución de la deuda neta (58,5% del PIB en 2025 frente a 61,3% previsto en el MFMP), ahora el esfuerzo fiscal para estabilizar en los niveles actuales y para retornar al cumplimiento de la Regla Fiscal es mayor, en vista de la ampliación del desequilibrio fiscal estructural”, añadió el Comité.

Las estimaciones del CARF apuntan a que este año los recursos que faltan para cumplir con la regla fiscal suman COP 31,1 billones (lo que pesa el 1,6 % del Producto Interno Bruto de la nación).

Finalmente, el comité insistió en la necesidad de que el Gobierno y el Congreso acuerden reformas con efectos permanentes que permitan aumentar los ingresos o reducir los gastos. De no hacerlo, la deuda podría retomar una tendencia creciente y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, como lo advirtió el CARF en un pronunciamiento.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.