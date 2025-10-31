Gobierno lanza programa para monitorear las tierras baldías de la reforma agraria

Casanare es uno de los departamentos donde hay más terrenos baldíos reportados.

El Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades presentaron oficialmente un Geovisor y 8 micrositios web. Se trata del avance para el cumplimiento de la Sentencia SU-288 de 2022, proferido por la Corte Constitucional.

¿Para qué es el Geovisor?

El Geovisor y los micrositios institucionales buscan que la ciudadanía acceda de forma abierta y sencilla a la información sobre el avance de los datos de los procesos y las decisiones que dan cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la denominada “Sentencia del Régimen de Baldíos”.

Cada micrositio, alojado en las páginas web de las ocho entidades del Comité, permitirá consultar los avances, cifras, planes de acción, procesos de recuperación y reconocimiento de baldíos, así como las rutas jurídicas y técnicas implementadas para garantizar la legalidad y destinación social de las tierras.

Un avance de la Reforma Agraria

El Geovisor y los diferentes micrositios permitirán realizar cruces geográficos, acceder a mapas interactivos y consultar datos interoperables entre entidades, fortaleciendo así la transparencia, la participación ciudadana y la veeduría pública sobre la gestión del territorio.

Con esta iniciativa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro consolida su compromiso con la implementación integral de la Reforma Agraria y con el cumplimiento efectivo de las órdenes de la Corte Constitucional, garantizando los derechos territoriales de campesinos, campesinas y comunidades rurales en todo el país.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó la importancia del fallo para la administración y defensa de los bienes baldíos ocupados de manera indebida.

“Durante años vimos cómo empresas y personas naturales, sin cumplir las condiciones jurídicas y amparadas por vacíos legales, se apropiaron de bienes públicos de especial importancia ambiental y de baldíos que debían tener una destinación legal y constitucional específica”, señaló.

Agregó que los bienes baldíos son esenciales para avanzar en la redistribución y el acceso a la tierra, pilares de la Reforma Agraria que impulsa como nunca antes el actual gobierno.

Para Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la ANT, este lanzamiento representa un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances significativos en materia de la mencionada reforma.

Asimismo, explicó que, “en cumplimiento de la Sentencia SU-288 de 2022, la ANT ha identificado 13.496 predios que pueden ser objeto de intervención, de los cuales 12.089 casos podrían ser potencialmente de reconocimiento de sentencias, estos son casos de campesinos que usaron la prescripción para regularizar la tenencia de la tierra, y de otra parte 1.407 casos de potenciales casos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados”.

Esta entidad ya ha tomado decisiones sobre 4.902 casos de reconocimiento de sentencias y ha iniciado 158 procesos de recuperación de predios ocupados de forma irregular, que representan cerca de 35.000 hectáreas.

“Estos resultados demuestran la determinación de la Agencia en avanzar en el cumplimiento de la Sentencia de Unificación. Sin embargo, es urgente que el Congreso de la República ponga en funcionamiento la Jurisdicción Agraria para agilizar la fase judicial y garantizar que estas tierras regresen efectivamente a la Nación”, concluyó Bautista.

