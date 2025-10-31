Precio del oro: el impacto del acuerdo entre Estados Unidos y China en el metal

Imagen de referencia. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El oro rondó los 4.000 dólares la onza mientras los operadores analizaban una tregua comercial entre Estados Unidos y China, que no logró disipar las preocupaciones a largo plazo sobre las dos economías más grandes del mundo.

El líder chino Xi Jinping advirtió sobre el peligro de “romper las cadenas de suministro” en sus primeras declaraciones públicas tras una reunión histórica con el presidente estadounidense Donald Trump que aseguró una tregua comercial de un año entre las naciones.

Las conversaciones entre ambos líderes parecieron resolver —por ahora— meses de tensión, pero una pausa de un año probablemente solo sirva para estabilizar las relaciones y dar tiempo a cada parte para reducir su dependencia estratégica.

La distensión también puso de relieve el creciente poderío económico de China desde el primer mandato de Trump como presidente de Estados Unidos, un cambio que está impulsando el interés por los activos refugio.

El oro se encamina a su segunda caída semanal consecutiva y ha bajado más del 8 % desde el máximo histórico por encima de los 4.380 dólares alcanzado el 20 de octubre.

Este retroceso se ha visto impulsado recientemente por las menores expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. El presidente Jerome Powell advirtió a los inversores que moderen sus expectativas de una reducción en diciembre tras el recorte de un cuarto de punto porcentual del miércoles.

Las salidas de capital de los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro también han debilitado parte del soporte que impulsó el vertiginoso repunte. Las tenencias totales de ETF de oro cayeron durante seis días antes de registrar entradas netas el jueves, según datos recopilados por Bloomberg.

“Una combinación de recortes drásticos, una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, además de fuertes salidas de capital de los ETF de oro, están contribuyendo al clima correctivo”, dijo Robert Rennie, analista de materias primas de Westpac Bank Corp. El oro podría volver a caer hasta alrededor de los 3.750 dólares, añadió.

A pesar de su reciente retroceso, el oro ha subido más del 50 % este año, impulsado por la demanda de los inversores tradicionales para proteger sus carteras del riesgo y por el aumento de las compras por parte de los bancos centrales, según un informe publicado el jueves por el Consejo Mundial del Oro.

Los bancos centrales compraron un 28 % más de oro en el tercer trimestre que en los tres meses anteriores, revirtiendo la tendencia a la baja observada a principios de año.

El oro al contado cayó un 0,7 % ubicándose en los 3.997,79 dólares la onza en Nueva York. El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2 %. La plata, el platino y el paladio registraron descensos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.