Gobierno lanza subastas para proteger la leche colombiana frente a importaciones sin arancel

El mecanismo, apoyado por FEDEGAN–FEP con COP 3.750 millones, busca mantener precios en finca y proteger a 321.000 familias. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este 5 de marzo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá en marcha el programa de subastas de leche y derivados 2026, un mecanismo que busca sostener la compra de producción nacional en un año particularmente sensible para el sector: desde enero, la leche en polvo importada desde Estados Unidos entra al país con arancel cero y sin límites de cantidad, tras culminar el desmonte gradual pactado en el TLC.

La decisión llega en un momento clave para cerca de 321.000 familias que dependen de la actividad lechera.

Cuando el precio internacional baja o las importaciones aumentan, el primer impacto se siente en el productor primario. Menos demanda por leche nacional significa menor precio en finca o menor volumen de compra.

Las subastas buscan intervenir justo en ese punto.

A través de ruedas de negocio organizadas en la Bolsa Mercantil de Colombia, el Gobierno crea un espacio donde procesadores, transformadores y compradores industriales adquieren leche y derivados de origen nacional bajo condiciones previamente definidas. Parte de esas ventas reciben compensaciones económicas provenientes del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEDEGAN–FEP).

El objetivo es mantener flujo de compra, sostener precios y evitar que la presión de las importaciones desplace producto local.

Las subastas se realizarán cada 15 días, los jueves, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar los recursos disponibles.

Este año, el portafolio incluye:

Leche en polvo entera.

Leche en polvo descremada.

Leche UHT entera.

Quesos madurados.

Quesos frescos.

Todos deben ser de origen nacional.

Podrán vender procesadores industriales y productores que transformen leche cruda por cuenta propia o mediante maquila. Podrán comprar industrias lácteas, chocolateras, galleteras y otros grandes demandantes.

Un requisito central: demostrar adquisición de materia prima nacional y estar al día con la cuota de fomento ganadero y lechero.

Para 2026, el comité directivo del FEDEGAN–FEP aprobó COP 3.750 millones destinados a compensar ventas realizadas en estas ruedas de negocio.

El trasfondo comercial

El punto de tensión es el mercado internacional. Desde el 1 de enero de 2026, la leche en polvo estadounidense entra sin arancel y sin contingente, tras completarse el cronograma del tratado comercial. Eso reduce el costo de importación y presiona la competencia frente a la producción nacional.

En un sector donde los márgenes son estrechos y el clima afecta la oferta, cualquier variación externa puede alterar el equilibrio interno.

Las subastas funcionan como un amortiguador. No eliminan la competencia internacional, pero crean una demanda institucional que favorece la absorción de producción local.

Lo que dejó 2024 y 2025

El mecanismo no es nuevo. En 2024 y 2025 permitió negociar más de 3.600 toneladas de leche en polvo y más de 7 millones de litros de leche UHT, por un valor conjunto cercano a COP 78.000 millones.

En 2024 se comercializaron cerca de 1.500 toneladas de leche en polvo y quesos y más de 3 millones de litros de UHT, por casi COP 29.758 millones.

El año pasado, por su parte, las ventas superaron las 2.170 toneladas y 4,3 millones de litros, con transacciones por COP 48.316 millones.

En ambos años se activaron compensaciones superiores a COP 7.000 millones en total, recursos orientados a equilibrar condiciones de mercado.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.