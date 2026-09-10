Gobierno pedirá COP 1,2 billones al Congreso para garantizar el abastecimiento de energía

Según lo explicado por el jefe de la cartera, estos dineros serán destinados a mantener las medidas de liquidez que buscan garantizar el abastecimiento…

Para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, es necesario gestionar más recursos para atender los desafíos energéticos que enfrenta el país. Durante el debate de control político realizado este 9 de septiembre en la Comisión Quinta del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que presentará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para obtener COP 1,2 billones.

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Según lo explicado por el jefe de la cartera, estos dineros serán destinados a mantener las medidas de liquidez que buscan garantizar el abastecimiento energético en el marco del fenómeno de El Niño.

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«No vamos a dejar que el país se apague», puntualizó Gómez en compañía de la ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda.

En su discurso, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que el gobierno de De la Espriella “ buscará rescatar el sector energético que fue duramente golpeado en el gobierno de Petro”.

Señala que hay muchas redes que están abandonadas y que el sistema se encuentra “al garete” con proyectos estancados. Bajo esa descripción, recuperar la seguridad para los usuarios “costará muchísimo dinero”.

La cartera subrayó que en las primeras semanas de Gobierno se tomó la desición de inyectar COP 1,5 billones de liquidez al sistema energético para este año. Desde entonces ya se han girado COP 300.000 millones.

Otra apuesta es la capitalización de la Empresa de Energía del Chocó, por COP 20.000 millones. Estos recursos resultan estratégicos para mantener la operación de la compañía pública tras el terremoto.

Sobre Ecopetrol, el ministro dijo que » teníamos una compañía petrolera que en el año 2022 produjo COP 33,4 billones de utilidad. El año pasado, la misma compañía produjo COP 9 billones. Es un caso universitario, un caso académico de destrucción de valor», concluyó.