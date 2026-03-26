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Gobierno Petro hará inspecciones laborales a medios de comunicación

La estrategia, anunciada este jueves por el Ministerio de Trabajo, incluye visitas a medios públicos y privados para revisar casos de acoso laboral, acoso sexual y riesgos en el trabajo.

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Redacción Economía
26 de marzo de 2026 - 10:26 p. m.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Foto: Ministerio del Trabajo
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El Ministerio del Trabajo anunció este jueves 26 de marzo el inicio de un plan nacional de inspecciones laborales a medios de comunicación.

La primera visita se realizó en Caracol Televisión* y, según la cartera, seguirá en RCN, RTVC y otros medios públicos y privados del país, con el objetivo de prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y los riesgos laborales en el sector.

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo indicó que las inspecciones se desarrollarán en varias fases e incluirán la revisión de protocolos y reglamentos internos, recorridos por las instalaciones para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y espacios de diálogo confidencial con trabajadores para escuchar sus experiencias.

Durante la jornada, además, se realizan espacios pedagógicos para sensibilizar sobre acoso laboral y sexual, sus impactos y las rutas de atención disponibles. Según el Ministerio, el plan continuará su despliegue en el país con el propósito de transformar las condiciones laborales en el sector de medios de comunicación.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, señaló que “La finalidad de esta inspección no es emitir sanciones, es hacer que este lugar de trabajo sea mejor”.

El Mintrabajo también recordó que las y los trabajadores del país pueden acudir al Comité de Convivencia Laboral de su empresa, a la Inspección Laboral del propio Ministerio, a la Procuraduría General de la Nación (en el caso del sector público), a la Fiscalía General en casos de acoso sexual y a la acción de tutela cuando se vulneren derechos fundamentales.

*El Espectador hace parte del mismo grupo de medios de Caracol Televisión y Blu Radio.

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Por Redacción Economía

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Guillermo(n5sqs)Hace 11 minutos
"El ratón cuidando el queso", con la falta de autoridad moral que tiene el gobierno del Cambio, con una cantidad de funcionarios cuestionados por acoso (Hollman Morris, Viceministros de la Igualdad...), maltrato familiar (Benedetti, Embajador en Ghana...), esa si que será una valiosa e imparcial inspección.
Remilio(11500)Hace 21 minutos
Con la autoridad moral que tiene este gobierno para hablar del tema. Que tal; "la chucha detras del perro! Hay conocidisimas denuncias por ese tema contra por lo menos 10 funcionarios del gobierno y Petro ha protegido a los acusados.
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