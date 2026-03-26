Gobierno Petro hará inspecciones laborales a medios de comunicación

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Ministerio del Trabajo

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El Ministerio del Trabajo anunció este jueves 26 de marzo el inicio de un plan nacional de inspecciones laborales a medios de comunicación.

La primera visita se realizó en Caracol Televisión* y, según la cartera, seguirá en RCN, RTVC y otros medios públicos y privados del país, con el objetivo de prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y los riesgos laborales en el sector.

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo indicó que las inspecciones se desarrollarán en varias fases e incluirán la revisión de protocolos y reglamentos internos, recorridos por las instalaciones para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y espacios de diálogo confidencial con trabajadores para escuchar sus experiencias.

Durante la jornada, además, se realizan espacios pedagógicos para sensibilizar sobre acoso laboral y sexual, sus impactos y las rutas de atención disponibles. Según el Ministerio, el plan continuará su despliegue en el país con el propósito de transformar las condiciones laborales en el sector de medios de comunicación.

Como ministro del Trabajo del Gobierno del Cambio, he dado la instrucción de iniciar un Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, con la primera inspección hoy en Caracol Televisión y próximas visitas a RCN, RTVC y otros medios del país.



Avanzamos en una política de… pic.twitter.com/cnvyKwwA4h — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) March 26, 2026

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, señaló que “La finalidad de esta inspección no es emitir sanciones, es hacer que este lugar de trabajo sea mejor”.

El Mintrabajo también recordó que las y los trabajadores del país pueden acudir al Comité de Convivencia Laboral de su empresa, a la Inspección Laboral del propio Ministerio, a la Procuraduría General de la Nación (en el caso del sector público), a la Fiscalía General en casos de acoso sexual y a la acción de tutela cuando se vulneren derechos fundamentales.

*El Espectador hace parte del mismo grupo de medios de Caracol Televisión y Blu Radio.

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