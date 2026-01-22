Gobierno planea prorrogar la emergencia económica tras los primeros recaudos

Ministro de Hacienda, durante la rueda de prensa del 30 de diciembre de 2025. Foto: Richard Alberto León Muñoz

El Gobierno ya comenzó a recaudar el dinero de las primeras medidas que llegaron con el decreto de emergencia económica. Pero la cosa no queda ahí. Ahora, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se prorrogará la vigencia de dicha emergencia tras cumplirse los primeros 30 días.

De este modo, el Gobierno conseguiría poder emitir nuevas disposiciones para garantizar recursos frente a obligaciones fiscales y de inversión en servicios esenciales.

El objetivo del decreto es conseguir, por la vía extraordinaria, los recursos que no fueron aprobados por el Congreso (mediante la ley de financiamiento o reforma tributaria) y que son necesarios para financiar el Presupuesto de 2026.

El primer paquete de medidas combina eliminación de beneficios, nuevos impuestos y mayores cargas a sectores con alta rentabilidad.

En las dos primeras semanas de enero, ya la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó más de COP 237.000 millones gracias a los beneficios tributarios creados por el decreto de emergencia económica. Aunque la cifra todavía es modesta frente al tamaño del hueco fiscal.

Por otro lado, están los nuevos impuestos. Algunos de los que llegaron con la emergencia están el IVA del 19 % a los juegos de azar en línea, que antes estaban exentos; IVA del 19 % a licores y destilados como whisky, vodka o ron, que pagaban solo 5 %, el impuesto al patrimonio para fortunas superiores a los COP 2.094 millones, sobretasa del 15 % al sector financiero, cambios en impuestos al consumo, entre otros.

Aunque vale aclarar que los decretos se encuentran en revisión por parte de la Corte Constitucional, quien determinará si las medidas respetan la Constitución y si hay razones que soporten la declaratoria de la emergencia.

Entre tanto, el Gobierno contempla la ampliación. “Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla tener. Estamos trabajando en la prórroga de la garantía económica”, le explicó Ávila a La FM.

El ministro explicó que la primera declaratoria de emergencia buscaba atender las dificultades que surgieron luego de la caída de la ley de financiamiento. Pero luego llegó el decreto con medidas tributarias para incrementar los ingresos y otro posterior para la estabilidad de las distribuidoras de energía en la costa y atender derechos fundamentales.

Ávila añadió que el Gobierno estudia la posibilidad de algunas otras medidas que ayuden a llenar el hueco fiscal y evitar tener que hacer un recorte presupuestal.

