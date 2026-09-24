Gobierno plantea generar empleo durante la reconstrucción tras el terremoto

Con el Banco Mundial, el Gobierno busca avanzar en una agenda de cooperación técnica para fortalecer las políticas de empleo, formalización y capacidad institucional.

Durante una reunión con representantes del Banco Mundial, la ministra del Trabajo, Natalia López, señaló que el Gobierno busca que las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto también se conviertan en una fuente de empleo e ingresos para las familias de estas regiones.

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“La propuesta contempla acompañamiento técnico para identificar y atender las brechas laborales en los cinco departamentos priorizados, así como articular las herramientas del sector Trabajo con las acciones de recuperación. El objetivo es que las obras y procesos de reconstrucción también generen oportunidades de empleo e ingresos para las familias afectadas por la emergencia”, informó la cartera.

En este espacio, la ministra López también abordó otras líneas de cooperación como el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo en prospectiva laboral, intermediación y acompañamiento al retorno; una estrategia de movilidad laboral internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores; y el escalamiento de los pilotos GSP, con avances en formación y homologación para sectores como cuidado, turismo, aeronáutica y tecnologías de la información.

“Queremos que el trabajo sea parte de las soluciones que Colombia necesita. La reconstrucción debe significar también oportunidades de empleo e ingresos para las familias afectadas. Con esta cooperación estamos sumando capacidad técnica para responder a las necesidades de los territorios y avanzar en formalización, productividad y nuevas oportunidades”, dijo López Fuentes.

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