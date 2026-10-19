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Gobierno propone reformar el Código de Tránsito: ¿qué cambiaría?

Para el Ministerio de Transporte, el éxito del nuevo Código de Tránsito tendrá que medirse en las vidas que salva y no en los ingresos que produce. 

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Redacción Economía
Las sanciones por el incumplimiento de la medida de Pico y Placa están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado”
Se propone reducir el costo de las licencias de conducción, fijar multas que sean proporcionales, revisar los costos de las grúas y simplificar los trámites.
Foto: Óscar Pérez

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El gobierno quiere reformar el Código de Tránsito. El Ministerio de Transporte ha anunciado que prepara un proyecto de ley para tal fin.

Según lo explicado por la ministra Elsa Noguera, “las normas de tránsito deben proteger la vida y ser justas con el bolsillo de la gente. Queremos un código de tránsito moderno, sencillo y justo. Su éxito debe medirse por las vidas que salva y nunca por los ingresos que produce”.

¿Qué cambiaría?

Una parte fundamental del proyecto sería reducir los costos que actualmente asumen los conductores. Como ejemplo, la ministra Noguera menciona los patios, que, en su concepto, se han convertido en “cementerios de motos y carros”, pues los cobros para retirar los vehículos pueden superar su valor comercial.

También se propone reducir el costo de las licencias de conducción, fijar multas que sean proporcionales, revisar los costos de las grúas y simplificar los trámites.

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“Sobre las fotomultas la regla es clara: cámara visible, bien señalizada que prevenga siniestros. El código debe actuar con firmeza contra aquellos que pongan en riesgo su vida y, sobre todo, la de los demás, bien sea porque conducen con exceso de velocidad, o porque van bajo los efectos del alcohol o porque no usan casco ni cinturón de seguridad”, detalla.

La construcción del proyecto

El ministerio ha subrayado que busca una amplia participación ciudadana en la construcción de esta iniciativa. Para ello ha organizado jornadas de diálogo (como la que se hizo hoy en Bogotá) para escuchar a la ciudadanía.

Quienes deseen participar también pueden hacerlo a través de la página web del Ministerio, o en los comentarios de las redes sociales de la cartera.

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Por Redacción Economía

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