Gobierno quiere más plata para atender crisis de Air-e y el terremoto: esto propone

En la mañana de este martes se conoció que el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de 2026. La iniciativa llega en un momento complejo para las finanzas públicas del país y con la urgencia de atender dos asuntos: las consecuencias del terremoto del 10 de agosto y la crisis de Air-e, la empresa de energía intervenida desde septiembre de 2024 que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

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Tras conocerse el documento del proyecto, se sabe que el Gobierno plantea dos operaciones:

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Una adición de COP 2,7 billones para el Fondo Milagro, creado para atender los efectos del terremoto

Un traslado de COP 1,2 billones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para cubrir obligaciones de Air-e con generadores de energía.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que la iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia.

En contexto: Gobierno propone ajustes al Presupuesto por COP 3,9 billones por sismo y crisis energética

¿De dónde sale y a dónde va la plata del proyecto que modifica el Presupuesto 2026?

En primer lugar, el articulado del proyecto adiciona COP 2,7 billones (COP 2.708.426 millones) tanto al presupuesto de ingresos como al de gastos de 2026. El dinero quedaría en el Ministerio de Hacienda, que lo dirigiría al Fondo Milagro.

Cabe recordar que ese fondo es un patrimonio autónomo creado por el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026 para concentrar en un solo lugar las fuentes de financiación para la atención de los efectos del sismo del 10 de agosto: recursos del Presupuesto, donaciones, cooperación nacional e internacional, crédito público y aportes de entidades territoriales y de particulares. Con ese dinero se pagarían la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas, según ha mencionado el Gobierno De la Espriella en diferentes oportunidades.

Para dimensionar lo que se necesita para atender esta emergencia, el proyecto cita datos de la UNGRD con corte al 15 de septiembre: 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 243.409 viviendas con algún grado de afectación, en dieciséis departamentos declarados en emergencia.

Ahora bien, ¿de dónde saldría la plata?

Según el documento, de los alivios tributarios, aduaneros y cambiarios que creó el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y que permiten a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones. Quien estaba en mora con la DIAN al 10 de agosto, por ejemplo, puede pagar el 100 % de la obligación, los intereses moratorios a una tasa de 4,5 % anual y el 15 % de las sanciones. Los beneficios rigen hasta el 19 de noviembre de 2026 y no condonan el capital: el impuesto se paga completo, y lo que se reduce son intereses y sanciones.

No obstante, el propio proyecto aclara que el recaudo efectivo dependerá de cuántos contribuyentes se acojan a los beneficios dentro del plazo.

COP 1,2 billones para la crisis de Air-e

La segunda operación es un traslado de COP 1,2 billones para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cubra obligaciones pendientes de Air-e con generadores de energía, a través de apropiaciones que ya estaban en el Presupuesto de 2026. Para hacerlo, el proyecto recurre a dos figuras: los contracréditos y los créditos. En materia presupuestal, un contracrédito reduce el monto que una entidad tenía autorizado para gastar en un rubro determinado, mientras que un crédito aumenta lo autorizado para gastar en otro rubro.

Por eso, según el proyecto, este traslado no incrementa el monto total del Presupuesto General para la vigencia 2026.

Los COP 1,2 billones saldrían de dos ministerios. De acuerdo con el documento, ambos tienen en esas secciones saldos disponibles que no están comprometidos: COP 750.000 millones vendrían del MinHacienda, del rubro de inversión para la prestación de servicios de transporte público de pasajeros, y COP 450.000 millones de la cartera de Minas y Energía, más precisamente, de su rubro de consolidación productiva del sector de energía eléctrica.

En una carta al ministro de Hacienda, la cartera de Minas y Energía explicó de dónde saldrían sus COP 450.000 millones. Este año, dicho Ministerio tiene COP 5,7 billones autorizados para pagar los subsidios en la tarifa de energía para hogares de estratos 1, 2 y 3. Según sus cálculos, esos subsidios costarán cerca de COP 5,25 billones en 2026, porque en el primer semestre resultaron menores a lo previsto. La diferencia, unos COP 450.000 millones, es la que quedaría libre para el traslado sin afectar el pago de los subsidios de este año.

Los COP 1,2 billones equivalen a una proyección de esa deuda de Air-e con las térmicas, según el articulado del proyecto de ley, y es una salida temporal mientras se define una solución de fondo. Además, el proyecto dice que el dinero se girará a los acreedores, con cargo a obligaciones ya liquidadas por los administradores del mercado eléctrico.

“Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e. Esto es para atender las obligaciones que tiene esa compañía temporalmente”, señaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en un comunicado.

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De tener el aval del Congreso, estos COP 1,2 billones se sumarían a los COP 300.000 millones que Hacienda ya giró. Juntos completan los COP 1,5 billones que anunció el presidente Abelardo De la Espriella para proteger la continuidad del servicio de energía eléctrica ante el inminente fenómeno de El Niño.

Cabe recordar que la Superintendencia tomó posesión de Air-e el 11 de septiembre de 2024. Desde entonces, la empresa compra energía en el mercado mayorista, pero la deuda con generadores ha crecido. En enero de 2025, la intervención a esta empresa pasó a ser con fines liquidatorios.

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Air-e atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios y su demanda equivale al 11,1 % del sistema. Según proyecciones de XM, citadas por el proyecto de ley, sus impagos podrían afectar a más de 18 comercializadores que representan cerca del 41 % de la demanda nacional. Un análisis de XM de mediados de 2025, citado en el documento, encontró que 9 de las 17 empresas con plantas térmicas podrían quedar con déficit de caja.

¿Qué sigue en el Congreso?

Ahora el proyecto tiene que pasar por el Congreso. El Gobierno presentó su iniciativa con mensaje de urgencia, pero los recursos solo podrán trasladarse si la iniciativa surte el trámite legislativo y se aprueba.

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Los tiempos son ajustados. El 19 de noviembre vencen los alivios de la DIAN de los que, según el documento, saldrían los COP 2,7 billones. Y el IDEAM da cerca de 81 % de probabilidad a que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras el proyecto plantea que la plata para el sector eléctrico debe estar lista antes de que el fenómeno llegue a su punto máximo.

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