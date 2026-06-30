Gobierno valida la representatividad de la Federación de Cafeteros: ¿en qué puede mejorar?

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La Federación Nacional de Cafeteros es el gremio de productores de café más representativo del país. Aunque parezca obvio, ahora hay un estudio del Ministerio de Agricultura que lo demuestra.

El informe hace parte de la discusión en torno a la administración que realiza el gremio al Fondo Nacional del Café (FoNC), una cuenta parafiscal que viene de los impuestos que paga el sector por las exportaciones.

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Recauda seis centavos de dólar estadounidense por cada libra de café verde exportado, USD 1,08 centavos para café tostado, USD 0,48 centavos para café soluble y USD 0,36 centavos para extracto de café. Y el presupuesto del Fondo para 2026 por ingresos corrientes es de 8,768 billones de pesos.

Los estudios responden al vacío que había en el Gobierno. “La parafiscalidad no tenía un seguimiento adecuado por parte del Gobierno, la renovación contractual (de los fondos de fomento) era casi una inercia”, destaca la ministra de Agricultura Martha Carvajalino.

Y agregó que los vencimientos que se dieron en su administración tuvieron en el centro una discusión profunda sobre la diferenciación entre el gremio como actor privado y el papel que cumple frente a la administración del fondo de fomento, de manera general. La separación entre ambas características también se buscó lograr con el Fondo Nacional del Café.

Entre las conclusiones del informe está que, efectivamente, la FNC demostró, mediante evidencias documentales y soportes verificables, que cuenta con una organización y funcionamiento interno democrático.

Además, “en su calidad de actual administradora del FEP Café, acredita experiencia técnica e institucional en la administración de recursos parafiscales y en la ejecución de proyectos relacionados con el subsector cafetero, incluyendo contratos y convenios con entidades públicas y privadas”, se lee en el documento.

Por su parte, el gerente de la FNC, Germán Bahamón, le agradeció a la cartera su acompañamiento y la rigurosidad técnica en el ejercicio de verificación adelantado, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y supervisión de los recursos parafiscales del sector.

“Este estudio refrenda, con base en evidencia documental y validación territorial, que la Federación Nacional de Cafeteros es la agremiación de carácter gremial que acredita la representatividad nacional de los productores de café de Colombia y cuenta con una estructura interna democrática y sólida”, aseguró Bahamón.

Finalizó diciendo que recibían con responsabilidad las recomendaciones formuladas y que seguirán trabajando para fortalecer permanentemente la participación, la inclusión y la representatividad de la institucionalidad cafetera colombiana.

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¿Qué recomienda el Ministerio a la Federación?

A partir de los resultados, estudio de representatividad gremial y verificación de estructura democrática formulan las siguientes recomendaciones:

Fortalecer la participación de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas: el documento pide que se dé en las diferentes instancias de representación, especialmente en el Congreso Nacional de Cafeteros. Para ello, se recomienda evaluar mecanismos progresivos que promuevan una mayor representación de estos grupos. Promover estrategias orientadas al relevo generacional en el subsector: por la baja participación de jóvenes, solo el 3 % de los caficultores tiene entre 18 y 28 años y el rango de entre 25 y 35 años corresponde al 7 %. Promover la inscripción de productores cafeteros en el SICA: para ampliar el número de los registrados, facilitar su acceso a los beneficios del FEP Café y fortalecer los procesos de formalización del subsector cafetero. Diseñar estrategias diferenciadas para facilitar el registro de pequeños productores y campesinos: que se tenga en cuenta sus condiciones territoriales, productivas, jurídicas y socioeconómicas. Esto puede incluir jornadas móviles de registro, asistencia técnica documental, acompañamiento en zonas rurales dispersas y articulación con autoridades locales y organizaciones comunitarias.

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