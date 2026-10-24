Golpe de gracia a los distritos mineros especiales

La intención de dar reversa a estos distritos ya había sido anunciada por el Ministerio en el pasado Congreso Nacional de Minería, a principios del mes pasado. En su momento, el anuncio despertó un gran aplauso en el auditorio.

Mediante una nueva resolución, el Ministerio de Minas echó para atrás una de las apuestas del gobierno anterior en términos de diversificación productiva en zonas de minería, los llamados Distritos Mineros Especiales.

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Estos distritos nacieron mediante 15 resoluciones expedidas en la administración Petro, en la que se delimitaron áreas especiales para impulsar la transformación productiva de la minería informal hacia otras alternativas económicas.

Los distritos cubrían al menos 5.340.192 hectáreas (53.402 kilómetros cuadrados) en 11 departamentos, además del litoral Pacífico. Los creó el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y los reglamentó el Decreto 977 de 2024.

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Sin embargo, bajo la visión del Ministerio, los distritos no cuentan con resultados tangibles en diversificación productiva, reconversión laboral ni calidad de vida después de dos años de aplicación. Además, 14 de los 15 distritos se declararon en 2026 sin un fortalecimiento institucional equivalente, y los Planes Estratégicos de Gestión nunca se terminaron de formular ni de adoptar.

El Ministerio añade, en el texto de la resolución 40579 de 2026, que los actos derogados no fijaron vigencia, extensión máxima, reglas de modificación ni transición para proyectos en curso. Eso, dice, generó incertidumbre entre titulares mineros y solicitantes de concesión, incluso en municipios vecinos. También señala que las delimitaciones no se articularon con los planes de ordenamiento territorial, competencia de los concejos municipales. Y que buscaban sustituir una actividad que sostiene regalías y empleo sin acreditar alternativas productivas “ciertas, financiables y técnicamente viables”.

De acuerdo con declaraciones de María Nohemi Arboleda Arango, ministra de Minas y Energía, “los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real. Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas, combatir la extracción ilícita y hacer una minería que cada vez más aporte a la competitividad de los territorios. Diversificar es sumar, no restar”.

Qué cambia y qué no

Los títulos mineros vigentes y las solicitudes de concesión en trámite siguen regidos por el Código de Minas. La derogatoria, según la nueva resolución, “remueve el factor de incertidumbre” que pesaba sobre ellos. Tampoco desconoce los acuerdos protocolizados con comunidades en el Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca.

El Ministerio aclara que mantendrá en esos territorios las acciones de formalización, asistencia técnica y fortalecimiento asociativo. La Agencia Nacional de Minería (ANM) tendrá 30 días para suprimir del Catastro Minero las capas asociadas a los distritos.

¿Por qué nacieron los distritos?

El objetivo de esa política era ordenar la actividad minera en aquellos lugares en los que hay altos índices de informalidad, promover la explotación regulada de minerales estratégicos para la transición energética, resolver conflictos entre la explotación minera y la protección ambiental, y ofrecer alternativas económicas a las poblaciones en las que se explotaba carbón térmico, mineral para el que el Gobierno busca suspender la entrega de nuevos títulos de explotación.

Los territorios escogidos en su momento fueron denominados como distritos para la transición energética y reindustrialización y para la vida y la paz.

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