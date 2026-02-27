Gremios de Colombia y Ecuador muestran preocupación por impacto en el comercio bilateral

El gobierno ecuatoriano ha aplicado fuertes medidas arancelarias por la falta de medidas eficaces para combatir la inseguridad en la frontera. Foto: EFE - Xavier Montalvo

Ecuador sorprendió recientemente al anunciar la adopción de un arancel del 50 % a las importaciones colombianas. La medida, explica el gobierno del vecino país, se da por la falta de acciones “concretas y efectivas” en la lucha contra el crimen organizado en la zona de frontera.

Esta es una tensión que se ha ido acrecentando, pues días atrás desde Ecuador también se anunció la imposición de un arancel del 30 %, a lo que Colombia respondió con una gravamen igual, además de la suspensión en la venta de electricidad y una subida, del 900 %, en la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Esto, evidentemente, tiene un coletazo importante en el comercio de ambas naciones, razón por la cual el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) pidieron de forma conjunta que se den espacios de diálogo para buscar soluciones.

“Reconocemos que la seguridad en zonas fronterizas es un tema relevante que requiere atención constante y cooperación entre Estados. A la vez, consideramos imprescindible resguardar la estabilidad económica y la integración productiva como pilares para el bienestar de las poblaciones de ambos países”, se lee en el comunicado.

En el documento, las agremiaciones insistieron en su profunda preocupación por la escalada de las medidas comerciales. También señalaron que estas movidas no atacan al problema de fondo, sino que abren otros problemas.

“Advertimos que incrementos arancelarios adicionales podrían intensificar estas afectaciones, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, así como sobre consumidores y economías locales”, añadieron.

Solicitaron que se agenden diálogos técnicos e institucionales, los cuales podrían encauzar las acciones y evitar que se profundicen las afectaciones.

“Reafirmamos nuestra disposición para contribuir, desde el ámbito técnico y productivo, a la construcción de soluciones en beneficio de ambos países”, concluyeron.

