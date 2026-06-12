Gremios de vigilancia privada afirman que empleos están en riesgo por decisiones de Gobierno

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Trece gremios del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia sostienen que las decisiones recientes del Gobierno Nacional están poniendo en riesgo los empleos formales que genera esta actividad (más de 400.000 puestos de trabajo).

En un comunicado conjunto, firmado entre otros gremios por la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad, Confevip y la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, resaltaron que el sector representa el 1,13 % del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza COP 21 billones al año y concentra el 4 % del empleo formal del país.

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Los gremios afirmaron que hay un “patrón sistemático de deslegitimación con consecuencias reales sobre empresas y trabajadores”. Para empezar, rechazaron que se haya “equiparado el sector formal con estructuras paramilitares sin soporte probatorio”.

Entre otros puntos, sostienen que hay una parálisis institucional que le impide a miles de trabajadores obtener acreditaciones en tiempos razonables. Los trámites, según los gremios, tardan en promedio 391 días y, en algunos casos, pueden tomar hasta 1.348 días.

Además, cuestionan dos medidas recientes: la calculadora salarial y la modificación de la estructura tarifaria del sector. Según los gremios, ambas decisiones fueron adoptadas “sin socialización previa, sin el debido proceso y con deficiencias técnicas”.

También lea: Tarifas de la vigilancia privada podrían cambiar en Colombia: esto se sabeRecientemente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada lanzó una herramienta de simulación salarial para estimar el valor de las horas trabajadas, recargos nocturnos, horas extras, dominicales, festivos y otros pagos.

Para los gremios, la calculadora salarial, por su “falta de rigor y veracidad técnica”, ha generado “pánico injustificado” entre trabajadores y empresas.

En cuanto a la modificación tarifaria, para los gremios promueve una ruptura del modelo de negocio. Las empresas advierten que no se tuvo en cuenta el impacto del nuevo lunes festivo creado por ley.

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“Detrás de cada empresa que no puede sostenerse hay trabajadores que caen en la informalidad: más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años con su primer contrato formal, en un país donde la desocupación juvenil supera el 17 %; más de 112.000 mayores de 45 años que el mercado convencional excluye en silencio; cerca de 80.000 mujeres, muchas cabezas de familia; y familias en municipios intermedios y zonas rurales donde este sector es frecuentemente el único empleador formal de escala”, dijeron los gremios en el comunicado.

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