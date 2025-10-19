“La diplomacia es el camino”: gremios reaccionan a la confrontación Trump-Petro

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Líderes de gremios económicos reaccionaron a la nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos y pidieron retomar los canales diplomáticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”. Agregó que a partir de este domingo, su gobierno suspendería todos los pagos, subsidios o cualquier otra forma de ayuda a Colombia, al considerar que el país no ha cumplido con su papel en la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, el presidente Petro dijo que Trump es “grosero e ignorante con Colombia”. Y agregó: “Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”.

Lea también: Trump amenaza con cortar la ayuda a Colombia: ¿Qué programas están en riesgo?

Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura.



Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad.



Yo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Amcham Colombia-Cámara de Comercio Colombo Americana y presidenta de Aliadas (alianza de asociaciones y gremios de Colombia), aseguró que la diplomacia es el mejor camino. “Los llamados a la confrontación y a buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas”.

Lacouture afirmó que el respeto entre los dos gobiernos es indispensable y que se deben cuidar el tono y los canales institucionales para “tramitar las diferencias, proteger la agenda bilateral y enfocarnos en soluciones”. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana advirtió que no se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de Estados Unidos, porque sus efectos pueden golpear la economía, el empleo y los programas sociales.

Le recomendamos: “Sector financiero debe aportar más”: minhacienda reveló detalles de la reforma tributaria

1/ Una vez más, la diplomacia es el mejor camino. Los llamados a la confrontación y a buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas que pongan primero el bienestar de los colombianos.

2/ El respeto mutuo entre los dos gobiernos es indispensable. Cuidar el tono y… — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) October 19, 2025

Sin embargo, dijo que “más allá de las personas y coyunturas, están las instituciones que sostienen una lucha permanente contra el narcotráfico. Colombia, que con esfuerzo ganó reputación de país decidido contra el narcotráfico, no puede pasar de ejemplo a paria, debemos proteger esa credibilidad con hechos, resultados y transparencia”.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) publicó un comunicado en el que hizo un llamado al Gobierno para que retome la conversación a través de los canales oficiales.

La ANDI hace un llamado para activar los canales diplomáticos para encausar las relaciones internacionales del país.#MásPaísANDI pic.twitter.com/drlBH11tEE — ANDI (@ANDI_Colombia) October 19, 2025

“Las relaciones de Colombia con otros países, muy especialmente con Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado por más de 200 años, deben tratarse con rigor a través de los canales diplomáticos. Especialmente en momentos en los cuales existan potenciales crisis”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

El gremio pidió “retomar un ejercicio diplomático serio, maduro y sereno” para encauzar adecuadamente las relaciones exteriores.

En esa misma línea, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo que por el bien de Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos, “ojalá estos temas se tramiten a través de los canales diplomáticos y no por las redes sociales”.

¿Nuevos aranceles?

El senador estadounidense Lindsey Graham dijo en X que el presidente Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más duele: en el bolsillo”. Agregó que este domingo o el lunes se anunciarán aranceles importantes contra el país.

Al respecto, Lacouture respondió que el golpe al bolsillo no afecta a un presidente, sino a los trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y también repercute en empresas y consumidores de Estados Unidos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.