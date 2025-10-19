Logo El Espectador
“La diplomacia es el camino”: gremios reaccionan a la confrontación Trump-Petro

La ANDI, Analdex y Amcham Colombia destacaron la importancia de tramitar las diferencias por canales diplomáticos y advirtieron que estas situaciones pueden tener consecuencias económicas. El senador estadounidense Lindsey Graham dijo que se impondrán aranceles contra Colombia.

Redacción Economía
19 de octubre de 2025 - 08:08 p. m.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Foto: El Espectador
Líderes de gremios económicos reaccionaron a la nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos y pidieron retomar los canales diplomáticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”. Agregó que a partir de este domingo, su gobierno suspendería todos los pagos, subsidios o cualquier otra forma de ayuda a Colombia, al considerar que el país no ha cumplido con su papel en la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, el presidente Petro dijo que Trump es “grosero e ignorante con Colombia”. Y agregó: “Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Amcham Colombia-Cámara de Comercio Colombo Americana y presidenta de Aliadas (alianza de asociaciones y gremios de Colombia), aseguró que la diplomacia es el mejor camino. “Los llamados a la confrontación y a buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas”.

Lacouture afirmó que el respeto entre los dos gobiernos es indispensable y que se deben cuidar el tono y los canales institucionales para “tramitar las diferencias, proteger la agenda bilateral y enfocarnos en soluciones”. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana advirtió que no se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de Estados Unidos, porque sus efectos pueden golpear la economía, el empleo y los programas sociales.

Sin embargo, dijo que “más allá de las personas y coyunturas, están las instituciones que sostienen una lucha permanente contra el narcotráfico. Colombia, que con esfuerzo ganó reputación de país decidido contra el narcotráfico, no puede pasar de ejemplo a paria, debemos proteger esa credibilidad con hechos, resultados y transparencia”.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) publicó un comunicado en el que hizo un llamado al Gobierno para que retome la conversación a través de los canales oficiales.

“Las relaciones de Colombia con otros países, muy especialmente con Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado por más de 200 años, deben tratarse con rigor a través de los canales diplomáticos. Especialmente en momentos en los cuales existan potenciales crisis”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

El gremio pidió “retomar un ejercicio diplomático serio, maduro y sereno” para encauzar adecuadamente las relaciones exteriores.

En esa misma línea, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo que por el bien de Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos, “ojalá estos temas se tramiten a través de los canales diplomáticos y no por las redes sociales”.

¿Nuevos aranceles?

El senador estadounidense Lindsey Graham dijo en X que el presidente Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más duele: en el bolsillo”. Agregó que este domingo o el lunes se anunciarán aranceles importantes contra el país.

Al respecto, Lacouture respondió que el golpe al bolsillo no afecta a un presidente, sino a los trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y también repercute en empresas y consumidores de Estados Unidos.

Por Redacción Economía

Mauricio(24609)Hace 5 minutos
Trump actua como el Matón de barrio y Petro como el chino camorrero
Manuel(13692)Hace 9 minutos
Gringos go Home....no más humillación ni vida de rodillas. Colombia se respeta Mr Trump. Diplomacia no puede ser sumisión.
angela gómez Suárez(622)Hace 13 minutos
Estarán jubilosos nuestro Duce criollo Álvaro Uribe y sus cipayos,por el efecto positivo de sus gestiones ante el Emperador de America Trump I,para que tomará acciones contra Petro y Colombia.
Jhon Jairo Diaz Lopez(gyel0)Hace 20 minutos
pero ha este resentido social de trump q esta extorsiando el mundo con los arranceles q al final del dia los paga es el pueblo le duele q le pidan los archivos de pedolifia con su amigo epstein menos mal este es guerrillo q gracias al inepto y titere de Duque quedo en el poder no se le queda callado por q eso es lo q le duele al egocentrista de Trump
Felipe Fegoma(94028)Hace 24 minutos
Petro lanzó a los indígenas contra la embajada gringa, que hirieron a policías con flechas, o sea, que en son de paz no iban. Petro, en una calle de N. York incitó a los militares gringos a sublevarse contra su presidente desobedeciendo sus órdenes. Se mantiene insultando y amenazando a los gringos, rindió pleitesia a Maduro y envió al embajador colombiano a su entronamiento tras un descarado fraude electoral, poniendo a Colombia en una situación vergonzante. Trump es un bocón y Petro igual o p.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 1 minuto
    Burro uribista sea serio
