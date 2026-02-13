Habrá tarifas especiales de energía para afectados por inundaciones en ocho departamentos

AME2911. MONTERÍA (COLOMBIA), 07/02/2026.- Personas intentan rescatar sus pertenencias este sábado luego de una nueva creciente del río Sinú que afectó el barrio El Dorado en Montería (Colombia). El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que decretará un nueva emergencia social, económica y ambiental para hacerle frente a las inundaciones que afectan gran parte de Colombia. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Minas y Energía anunció este viernes un paquete de medidas para los ocho departamentos cobijados por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, entre ellas la aplicación de tarifas diferenciales de energía para usuarios afectados por la crisis climática.

La medida aplicará a familias vulnerables, habitantes de áreas especiales y usuarios de estratos bajos que hayan sido impactados por la crisis climática. Según explicó la cartera, el objetivo es que estos hogares puedan acceder a un costo menor de la electricidad mientras se restablece plenamente el servicio en las zonas afectadas.

Las medidas para familias afectadas por inundaciones

La primera directriz del Minenergía contempla la puesta en marcha de tarifas diferenciales para los usuarios más vulnerables en los departamentos cobijados por el decreto de emergencia.

Esto significa que las familias pertenecientes a áreas especiales y a estratos bajos que hayan sido impactadas por la crisis climática podrán acceder a un costo menor del servicio de electricidad.

Como segunda medida, el ministerio exigirá a las empresas de energía reemplazar los elementos averiados por las inundaciones mediante Esquemas de Inversión para la Recuperación de las Redes Afectadas.

Para ello, se expedirá una regulación que permita reconocer de manera ágil los costos de reparación, con el fin de que la infraestructura eléctrica pueda ser instalada y repuesta de forma rápida y con mayor resiliencia frente a este tipo de eventos.

La tercera decisión contempla la creación de Esquemas de Viabilidad Financiera para mantener la confiabilidad y continuidad del servicio. Con este mecanismo, el Gobierno busca mitigar los déficits financieros que puedan enfrentar las compañías prestadoras del servicio en los departamentos afectados, dadas las afectaciones a la actividad económica de estos territorios.

“Esta región caribeña sufre una tragedia y, por eso, hemos tenido que declarar nuevamente una emergencia para adoptar medidas excepcionales para proteger a tantos damnificados que ha llevado esta ola invernal”, indicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.