El alza se concentra en los perecederos, cuyos precios subieron 15,88 % en un año. De acuerdo con el informe de Raddar, el aumento viene de productos como la papa, el…

Los precios de los alimentos para el hogar subieron 8,55 % en octubre frente al mismo mes de 2025, el mayor aumento anual desde noviembre de 2023, según un informe de RADDAR CKG (Consumer Knowledge Group) con cifras del DANE. En el mismo mes, la inflación general del país fue de 6,3 %, lo que deja a los alimentos como el rubro que más presiona el bolsillo de las familias.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El alza se concentra en los perecederos, cuyos precios subieron 15,88 % en un año. De acuerdo con el informe de Raddar, el aumento viene de productos como la papa, el plátano, los huevos, el tomate, las frutas frescas y la carne de res.

Qué sube de precio

Por categorías, los perecederos son los que más se encarecieron en octubre frente al mismo mes de 2025 (15,88 %), seguidos por las comidas fuera del hogar (9,69 %) y, muy por detrás, los alimentos procesados (2,42 %). Raddar atribuye el alza de los perecederos a condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, a una menor oferta de algunos productos y a mayores costos de producción. Según el documento, las sequías y la menor oferta habrían presionado los precios de la papa, el plátano, los huevos, la carne de res y diversas verduras y hortalizas, como la cebolla cabezona roja, la ahuyama y la habichuela larga.

Raddar relaciona el alza de las comidas fuera del hogar con los mayores costos de restaurantes y cafeterías. En octubre, según el informe, los arriendos aumentaron 5,12 % y la electricidad 6,92 %, a lo que se suma el precio de los insumos.

Los procesados avanzan mucho más despacio. Según el informe, los menores precios mayoristas de la panela, el café y el chocolate, junto con la apreciación del peso frente al dólar, pudieron frenar el alza.

El gasto de los hogares se frena

En lo corrido del año, la inflación de los alimentos para el hogar acumula 9,40 %, frente a 5,94 % de la inflación total. Según el informe, en octubre esta canasta representó 31,93 % del gasto de los hogares, frente a 30,85 % en octubre de 2025.

El gasto real de los hogares, es decir, descontada la inflación, creció 2,05 % anual en octubre, menos que el 3,33 % de un año atrás y por debajo del promedio de 2015-2019 (3,09 %). Entre las canastas, alimentos para el hogar fue la de mayor crecimiento real en el mes: 3,46 %. Según Raddar, podría deberse a que son compras frecuentes y difíciles de postergar.

Los hogares siguen gastando, dice el informe, pero con más cautela: priorizan las necesidades cotidianas y miran con más criterio lo que se puede aplazar, como los electrodomésticos y la tecnología.

El informe advierte que una mayor participación de los alimentos en el gasto aumenta la competencia por el presupuesto disponible y podría limitar la expansión de otras categorías. Además, la desaceleración de la economía y las señales de moderación del empleo podrían reducir la capacidad de los hogares para sostener su gasto hacia adelante.

Qué dice Raddar sobre el IVA a los alimentos

El documento también mira el IVA. El proyecto de Ley de Rescate Económico radicado el 29 de octubre contemplaba gravar con la tarifa general de 19 % alimentos hoy excluidos, como frutas y verduras frescas, y eliminar la tarifa diferencial de 5 % para productos como café, azúcar, pastas y aceites. Con ese texto, y bajo el supuesto de que los hogares mantengan sus patrones de gasto y de que el mayor impuesto se traslade por completo a los precios, Raddar estima que la tasa efectiva de IVA que pagan los hogares pasaría de cerca de 5,4 % a 8,8 %.

No obstante, el Gobierno ha dicho que retirará los cambios al IVA de la canasta familiar. Eso debería quedar formalizado con la radicación de la ponencia para primer debate, prevista para la última semana de noviembre o inicios de diciembre.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.