Hidroituango recibe luz verde para aumentar las reservas de su embalse

Muestra de lo anterior, según lo explicado por el vicepresidente de negocios de EPM, Humberto…

Esto tiene un impacto directo en la prestación de servicios públicos, tanto en el presente, como a futuro. En el corto plazo, pese al esfuerzo de ahorro de agua que ha hecho la población, EPM ve la necesidad de implementar un nuevo periodo de racionamiento en Medellín.

En rueda de prensa, directivos de EPM señalaron el desafiante panorama que se enfrenta en la región, producto de las escasas lluvias que afectan los principales caudales y embalses.

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Foto: Con más de COP 85 mil millones, Hidroituango S.A. lidera las inversiones en Obras por Impuestos en Colombia. / Cortesía HIDROITUANGO S.A.

Muestra de lo anterior, según lo explicado por el vicepresidente de negocios de EPM, Humberto Iglesias, es que el embalse de Piedras Blancas registraba hace una semana niveles del 91,8 %. La medición más reciente muestra un 76,8 %

“Es una disminución de 15 puntos porcentuales en una semana. Desde EPM hemos decidido retomar las interrupciones programadas. Esto no es una decisión ni improvisada ni definitiva, evaluamos semana a semana el consumo, ahorro y caudal de nuestras fuentes”, detalló.

Con la intención de prepararse para finales de año, y el arranque del que viene (que es cuando se espera que El Niño pegue con más fuerza), el directivo celebró que el Gobierno (mediante la ANLA) haya dado la autorización para que cota de Hidroituango se incremente de 408 a 420.

No obstante, si se quisiera elevar en los siguientes días esa cota no sería posible, ya que el caudal del río Cauca (que es el que abastece a la hidroeléctrica) presenta un mínimo histórico de 187 metros cúbicos, una cifra considerablemente inferior a los 450 metros cúbicos que suelen registrarse en el marco de un fenómeno de El Niño.

Es por lo anterior que el llamado no es solo a ahorrar agua, sino también energía, más cuando se ha registrado un incremento del 7 % en el último mes.

Prácticamente la misma cantidad de agua que pasa por la hidroeléctrica es la misma que se está usando para la energía, por lo que el margen de ahorro para aumentar la cota es insignificante. Muestra de ello es que no se están usando las cuatro turbinas, sino una o dos.

Sin embargo, el aval que dio el Gobierno es útil si se tiene en cuenta que para noviembre se espera que llueva en la región. El agua que llegue en esas semanas será determinante para definir la estrategia con la que se le hará frente a El Niño en diciembre y los primeros meses del próximo año.

Recortes de agua

El racionamiento en Medellín arranca el 22 de septiembre. Los cortes se harán durante la noche y la madrugada (desde las ocho de la noche hasta las cuatro de a madrugada).

Para esto se adoptará un esquema por días y sectores. La invitación es a confirmar las comunas y los días en los que se hará cada corte con EPM, ya que estos pueden variar.

EPM insisitó en el llamado de ahorrar agua, ya que medidas más fuertes podrían adoptarse si la situación se sigue deteriorando.

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