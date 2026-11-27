La primera de esas vías nos ubica en la Costa Caribe con ese niño criado entre Sincelejo y Tolú, de ojos negros y un pelo rubio exótico para la región, que con sus hermanos Jaime y…

Un homenaje a Dionisio Ibáñez Arrázola, fallecido el pasado fin de semana a sus 85 años bien vividos, tendría que bifurcarse en dos vías, intensas ambas, contradictorias muchas veces, pero al fin de cuentas interrelacionadas para formar la personalidad de este entrañable ser caribe, amigo de todos, fuente de anécdotas divertidas, insólitas, como fue un poco su vida.

La primera de esas vías nos ubica en la Costa Caribe con ese niño criado entre Sincelejo y Tolú, de ojos negros y un pelo rubio exótico para la región, que con sus hermanos Jaime y Álvaro nadaba empeloto en las playas de Tolú y que en los salones de la escuela, donde para un lado la mitad tomaba la clase de un grado y a sus espaldas la otra mitad tomaba al mismo tiempo la de otro grado, Dionisio Ibañez comenzó a dar muestras de tener una mente prodigiosa.

Gracias a ella, después de trasladarse con su familia a Barranquilla y de saltarse varios grados, aterrizó en Bogotá de 16 años para comenzar su carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, acogido por su hermana Pilar, que ya estudiaba en la capital. Finalizaría su carrera en intercambio en la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos.

De las playas de Tolú al desierto de Sonora, y de allí a Planeación Nacional, donde participó activamente en la reforma institucional del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y de ahí a varios puestos en el sector público, como la dirección del desaparecido Instituto de Fomento Industrial (IFI) o las negociaciones para la creación del Grupo Andino.

En alguna de esas tareas públicas, llegó a Colombia una asesoría del economista estadounidense Arnold Harberger, uno de los fundadores de la famosa Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, y le asignaron a la mente más brillante del equipo. Fue Harberger quien impulsó a Dionisio para que siguiera con sus estudios doctorales en economía. Lo convenció, le hizo la carta de recomendación, pero nunca le perdonaría que hubiera escogido Harvard en lugar de Chicago.

Por esta vía que vamos, la academia le tenía las puertas abiertas. Regresó al país, fue profesor en Los Andes largo tiempo, si bien no terminó el doctorado que lo hubiera convertido entonces en el primer colombiano con un PhD de economía de Harvard. El sector privado le echó el ojo, y poco a poco fue dejando la academia, al menos en lo formal, porque siempre siguió estudiando. Su destreza empresarial lo llevó hasta la presidencia de la Compañía Colombiana Automotriz, antes de lanzarse al emprendimiento.

Lo hizo primero con una empresa de tecnología con la cual importó los primeros Macintosh (Mac, para lectores jóvenes) a Colombia. Mientras sorteaba dificultades financieras, insistía entonces, visionario, en que el negocio de la computación no estaba en los equipos, sino en el desarrollo del software. Pero las deudas pudieron más y debió regresar al trabajo formal, ahora desde la Presidencia de la revista Cambio, al lado de su amiga solidaria Patricia Lara.

En paralelo iba la otra vía, que podría escribirse en clave de anécdotas infinitas, insólitas y divertidas, de una vida plena, gozosa. Fue ese mismo Dionisio que precoz llegó a Bogotá quien a la par de sus estudios organizaba fiestas memorables, se entregaba por horas a cocinar manjares desde cero, el que siempre tuvo puertas abiertas en su hogar para quien llegara, que fue amigo de los amigos a profundidad y quien siempre desplegó alegría y bonhomía.

Pero sus caminos iban entrecruzados. De ese amor y habilidad por la cocina nació otro emprendimiento, el de los sánduches gourmet y solo a domicilio de Urban Picnic, que se sostenía sobre una premisa: “la buena cocina empieza con los mejores ingredientes”. Pero también con su mano diestra y su conocimiento profundo de la química y la física. Así fue como diseñó el pan, así las salsas, así todo. Y así en poco tiempo llenó las oficinas de Bogotá con sus pedidos. Pero Dionisio Ibañez era bueno por naturaleza, confiaba en exceso en la gente, y esa bonhomía impidió que su ingenio emprendedor fuera una fuente de ingresos equivalente al tamaño de su clientela.

Este periódico también tuvo el breve privilegio de disfrutar sus dos caminos de vida. Por un tiempo fue crítico de restaurantes con un seudónimo impecable, “D. Buenavida”. Antes de comenzar, se leyó varios libros de reconocidos críticos internacionales y luego compró una grabadora para ir registrando sus experiencias, lo que lo fue delatando. Por eso abandonó la aventura: comenzó a sentir que lo trataban de manera especial, y entonces la crítica quedaba viciada.

Fue la misma transparencia y entereza que tuvo cuando el entonces presidente Samper le ofreció asumir la dirección del Departamento Nacional de Planeación y Dionisio consideró que los problemas financieros que cargaba en ese momento constituían una incompatibilidad para el cargo y por eso desechó la oportunidad que su mente merecía.

Ha partido una mente brillante en un ser que vivió a fondo. Y que por sobre todo valoró a su familia, a sus hermanos y hermanas, a su compañera por 58 años, Carmenza Londoño, a sus hijos Ana María y Rodrigo, a sus nietos Salvador, Antonia, Eva y Gabriel. Todos ellos celebrarán hoy su vida en una ceremonia laica en la Biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá.

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