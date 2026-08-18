Howard Buffett: el multimillonario que llegó al Chocó junto a Shakira

AME9993. QUIBDÓ (COLOMBIA), 17/08/2026.- La cantante colombiana Shakira habla junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett durante una rueda de prensa este lunes, luego de visitar una de las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). Shakira anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. EFE/ STR Foto: EFE - STR

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No paran las ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia. El lunes, Shakira llegó al Chocó para contar los esfuerzos que ha hecho en pro de movilizar ayudas económicas. La artista colombiana explicó que el movimiento Global Citizen aportará USD 500.000 y la promotora de conciertos Live Nation dará otros USD 500.000, para un total de un millón de dólares.

La barranquillera estuvo acompañada por Howard Graham Buffett, empresario y filántropo estadounidense, conocido no solo por ser hijo del multimillonario Warren Buffett, sino también por su propia trayectoria en el ámbito empresarial y filantrópico. Su padre ocupa el puesto número 11 entre las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va ayudarnos con la Fundación Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era importante traerlo”, manifestó la cantante, quien sigue gestionando recursos con los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como con el sector privado y otras fundaciones.

¿Quién es Howard Graham Buffett?

El empresario, de 71 años, tiene una amplia carrera profesional, donde también ha tenido roles políticos, pero también labores relacionadas con la fotografía, la agricultura y la filantropía.

Fuentes señalan que su nombre hace un homenaje a su abuelo, Benjamin Graham y al profesor favorito de su padre.

Su camino en el mundo empresarial incluye roles de liderazgo en firmas como Archer Daniels Midland, The GSI Group, ConAgra Foods, Agro Tech Foods Ltd, Buffett Farms y Sloan Implement, entre otras.

Parte de las empresas más reconocidas por las que ha pasado es The Coca-Cola Company, donde se unió al Consejo de Administración en diciembre de 2010 y anunció su retiro en diciembre de 2016. Allí también fue director del Consejo de Administración de Coca-Cola Enterprises, la cual llegó a ser la mayor embotelladora en Norteamérica y Europa Occidental.

Este filántropo también ha publicado ocho libros sobre conservación, vida silvestre y la condición humana, así como diversas columnas de opinión para The Wall Street Journal y The Washington Post.

Su labor como filántropo se ha concentrado en The Howard G. Buffet Fundation, en donde desempeña el rol de CEO. Esta. fundación invierte, principalmente, en seguridad alimentaria mundial, mitigación de conflictos y lucha contra la trata de personas.

“El Sr. Buffett ha recibido varios honores de diversos gobiernos, entre ellos: la Orden de San Carlos del Presidente de Colombia; la Orden de la Gran Cruz del Mérito del gobierno de Colombia; la Medalla Militar Wilson Jesús de Jesús Martínez Jaraba de Desminado Humanitario del gobierno de Colombia; la Medalla Fe en la Causa del gobierno de Colombia; la Cruz de Oro de la Orden del Mérito Policial del Presidente de El Salvador; el Premio Águila Azteca del Presidente de México; la Medalla de la Orden Nacional Igihango de la Amistad Sobresaliente del Presidente de Ruanda; la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio del Presidente de Ucrania; el Certificado de Mérito por Servicio Distinguido al Pueblo Ucraniano del Parlamento de Ucrania; el Premio Presidencial Leyenda Nacional de Ucrania del Presidente de Ucrania; y el Premio Presidencial Corazón de Oro de Ucrania del Presidente de Ucrania”, detalla la fundación.

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