Le siguen los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con USD 1.187 millones. Esto implica un incremento…

Este comportamiento fue impulsado por las manufacturas, las cuales consolidaron USD 5.963,2 millones, lo que se traduce en un incremento del 28,6 %, así como una participación del 72,8 %.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que las importaciones colombianas alcanzaron los USD 8.192,8 millones en septiembre, lo que representa un crecimiento del 33,7 % frente al valor registrado en el mismo mes de 2025.

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Le siguen los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con USD 1.187 millones. Esto implica un incremento del 30,5 % y una participación del 14,5 %

Los combustibles y productos de industrias extractivas cerraron el mes con compras por USD 1.037,1 millones, es decir, 91,2 % más que para la misma temporada del año pasado, así como una participación del 12,7 %.

“En el periodo enero – septiembre 2026, las importaciones colombianas fueron USD 61.939,1 millones y registraron un crecimiento de 19,2%, frente al mismo periodo de 2025”, detalla el DANE.

En lo corrido del año, las importaciones de manufacturas han crecido 17,4 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Esto se explica, principalmente, por las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte, lo que contribuyó con 11,6 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Si se analiza el comportamiento de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron, el aumento es del 16,0%, impulsado por las importaciones de productos alimenticios y animales vivos (20,8%), que aportaron 15,9

puntos porcentuales a la variación del grupo.

Finalmente, las compras externas en el grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas consolidan un crecimiento de 38, lo que obedece principalmente a las mayores importaciones de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (41,3%), que contribuyó con 33,7 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

¿Qué es lo que más importa Colombia?

En lo corrido del año, la categoría de productos que más importó colombia fue maquinaria y equipo de transporte, con USD 21.368,8 millones, seguida de lejos por productos químicos (USD 12.658 millones) y productos alimenticios y animales vivos (USD 7.047,9 millones). Completan la lista los artículos manufacturados clasificados según el material (USD 6.871,6 millones) y los combustibles y lubricantes minerales (USD 6.079,2 millones).

En crecimiento frente al mismo período de 2025, los combustibles lideran con +41,3 %, seguidos de maquinaria y equipo de transporte (+26,8 %) y alimentos (+20,8 %). Los químicos crecieron 11,9 % y los artículos según el material, 3,9 %. Estas cifras corresponden a categorías amplias de la clasificación CUCI, porque el boletín no publica un ranking de productos individuales.

El origen de las importaciones

Entre enero y septiembre de 2026, el principal país de origen de las importaciones colombianas fue China, con una participación del 28,8 %. Le siguen las originarias de Estados Unidos (22,6 %), Brasil (5,1 %), México (4,9 %), Alemania (3,3 %), India (2,4 %) y Japón (2,3 %).

El resto de los países suman 30,7 % del valor total.

La balanza comercial

Ante este panorama, vale la pena preguntarse qué tan desnivelada está la balanza comercial, es decir, la diferencia que existe entre lo que exporta Colombia y lo que importa.

En lo corrido del año, las exportaciones colombianas se han contado en USD 42.301,8 millones, mientras que las importaciones en USD 58.436,7 millones. En suma, de enero a septiembre Colombia ha comprad más de lo que vende USD 16.134,9 millones.

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