Los retos del agro para Indalecio Dangond, ministro de Agricultura de De la Espriella

De los 50,1 millones de hectáreas de suelo colombiano, solo el 9 % es usado para la agricultura. / Getty Images. Foto: Getty Images

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Indalecio Dangond será el ministro de Agricultura del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El mandatario entrante confirmó este sábado la designación de Dangond, quien ya venía liderando el empalme en el sector agro entre la administración De la Espriella con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el presidente electo, la designación de Dangond busca mejoras en temas como títulos de propiedad para productores, acceso a crédito y asistencia técnica, entre otros asuntos.

Dangond es administrador de empresas. Actualmente es presidente de Open Loans (compañía que ayuda a estructurar créditos para el agro) y ha desempeñado varios roles alrededor del campo en organizaciones como Fedepalma, la Comisión de Crédito Agropecuario y Finagro; también fue asesor de despacho del Minagricultura.

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Los retos clave en el agro

El agro llegó a ser el motor de la economía entre 2024 y 2025. Aunque redujo su expansión a finales del año pasado y comienzos de este, se ha mantenido por encima del promedio nacional del Producto Interno Bruto (PIB).

De entrada, es un reto mantener el dinamismo del sector, diversificar las exportaciones para que no recaigan en el café y lograr que los mayores ingresos lleguen también a los productores y no se queden en los eslabones de la comercialización.

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Además, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo de Estadística (DANE), la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es el sector con mayor porcentaje de empleo informal con el 84,4 % de los trabajadores para mayo de 2026.

Erminsu David Pavón, directivo del Instituto Mayor Campesino (IMCA), añade que entre otros retos están: tener la información para acceder a mercados, agregación valor al cultivo (postcosecha) para evitar exageradas pérdidas de materias primas y fortalecer la producción ecológica o agroecológica.

Desde el IMCA esperan que el próximo Gobierno siga trabajando en facilitar el acceso a tierras y en la inversión productiva, porque los sistemas siguen siendo frágiles a la adaptación al cambio climático. Además de que sostenga políticas de inversión, apoyo, fomento y consolidación de economías campesinas y agricultura familiar que generan empleo, alimento y abundancia en el campo colombiano.

También hay que decir que entre los temas claves para el sector está la Reforma Rural Integral, que nace del punto uno del Acuerdo de Paz con las extintas FARC. Esta incluye la compra y redistribución de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones de hectáreas, así como el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, fortalecimiento de la producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa y la garantía del derecho a la alimentación.

Sobre el último punto hay que decir es que, en las zonas rurales, donde se producen los alimentos, es donde hay mayor índice de inseguridad alimentaria y, en general, menos acceso a los servicios del Estados (como la salud y educación, por ejemplo).

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