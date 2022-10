Industriales estadounidenses se muestran preocupados por la Reforma Tributaria

En diciembre del 2020 los dos países acordaron dar continuidad a la relación comercial vigente desde 2013. Foto: Ministerio de Comercio

La carta enviada el 21 de octubre de 2022, con copia al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, por diferentes asociaciones y empresas del país norteamericano argumenta que los nuevos requisitos para las empresas que invierten y exportan a Colombia, propuestos en la Reforma Tributaria del presidente Gustavo Petro, van en contravía con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia.

“El proyecto de ley 118 de 2022 impactaría negativamente las exportaciones de bienes y servicios de EE. UU. y contravendría la carta y espíritu del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. de varias maneras (…) Le instamos a que se comprometa de inmediato con sus homólogos colombianos para garantizar que no se apruebe en su forma actual”, dice el documento.

Entre las doce asociaciones firmantes se encuentran: ACT | The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries, Computer & Communications Industry Association, Express Association of America, Information Technology Industry Council, National Foreign Trade Council, Silicon Valley Tax Directors Group, TechNet, Travel Technology Association, U.S. Chamber of Commerce y United States Council for International Business.

Afirman que en el documento de la reforma se contempla “imponer impuestos a los no residentes únicamente sobre la base de tener una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia, teniendo en cuenta una cierta cantidad de ingresos brutos, el número de clientes colombianos o usuarios, o uso de precios o aceptación de pagos en la moneda local”.

Por otro lado, argumentan que la redacción actual de los artículos 48 y 52 implica que estos “se aplicarían potencialmente a todas las empresas estadounidenses que envían mercancías a Colombia, independientemente de su presencia física en Colombia”. Por lo tanto, estos impuestos anularían la exención arancelaria proporcionada a las exportaciones estadounidenses.

Advierten, además, que en cuanto a los servicios digitales “sólo se aplicaría a los proveedores no colombianos, la retención de 10% y el cargo de 5% sobre los ingresos brutos “equivaldrían a un “impuesto sobre los servicios digitales” (DST)”, según el diario La República. “También notamos que cualquier impuesto bajo la propuesta, ya sea a través de retención en la fuente o la presentación de una declaración de impuestos, si se promulga, pondría a las empresas estadounidenses que están activas en las industrias listadas en desventaja competitiva en relación con los competidores no estadounidenses activos en Colombia”, agregan.

En uno de los apartados de la misiva aseguran que esta reforma “perjudicará a las pymes estadounidenses y a sus empleados, que ya se enfrentan a una serie de desafíos, incluyendo altos niveles de inflación”.