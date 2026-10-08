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Inflación en Colombia: los alimentos empujaron los precios al consumidor en septiembre

El dato del noveno mes del año quedó por debajo de lo que esperaban los analistas, pero la inflación sigue en más del doble de la meta del Banco de la República.

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Redacción Economía
Ilustración que muestra una mano en blanco y negro manejando unas monedas naranjas sobre un fondo azul claro.
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Foto: Getty Images

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La inflación en Colombia siguió subiendo, aunque algo menos de lo esperado, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Un reporte que, como ocurrió el mes pasado, se publicó sin una rueda de prensa que lo explicara, en el marco de una directiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella que prohíbe a funcionarios dar declaraciones a los medios sin coordinarlas antes con Presidencia.

En septiembre, los precios al consumidor acumularon un alza de 6,29 % en los últimos doce meses, por encima del…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Jose(18935)Hace 8 minutos
    Es un dato oficial que se tiene que aceptar, Pero a parte de los gobiernistas ¿Quien cree en esa información?, ¿será que son estadísticas maquilladas por lo que viene demostrando el Gobierno?
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