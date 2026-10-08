Inflación en Colombia: los alimentos empujaron los precios al consumidor en septiembre

La inflación en Colombia siguió subiendo, aunque algo menos de lo esperado, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Un reporte que, como ocurrió el mes pasado, se publicó sin una rueda de prensa que lo explicara, en el marco de una directiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella que prohíbe a funcionarios dar declaraciones a los medios sin coordinarlas antes con Presidencia.

En septiembre, los precios al consumidor acumularon un alza de 6,29 % en los últimos doce meses, por encima del 6,24 % registrado en agosto, según el DANE.

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De agosto a septiembre de 2026, la inflación subió 0,37 %, frente al 0,39 % registrado un mes antes. En lo corrido del año, entre enero y septiembre, el aumento en la carestía llega a 5,74 %. Los precios subieron menos de lo que calculaban los analistas. En la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, la mediana de los pronósticos para septiembre era 0,40 % y el promedio, 0,39 %. Bancolombia calculaba 0,41 % para la inflación mensual y una inflación anual de 6,34 %. Por su parte, BBVA estimaba una inflación mensual de 0,40 %.

¿Qué está impulsando los precios?

De los doce grupos de gasto que mide el DANE, solo dos subieron más que la inflación mensual (0,37 %): educación (1,43 %) y alimentos (0,78 %). Ocho subieron menos y dos bajaron: recreación y cultura (-0,21 %) e información y comunicación (-0,02 %).

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En el mes, alimentos fue la división que más empujó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con 0,15 puntos porcentuales. Le siguió la que el DANE llama “Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con 0,09 puntos: subió apenas 0,31 %, pero es la que más pesa en la canasta, con 33,12 %. Educación aportó 0,06.

"Al interior de los alimentos, se observó una importante aceleración de los perecederos, mientras que las carnes y procesados se mantuvieron relativamente estables", resaltó Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research.

Productos empujaron el IPC de septiembre

Entre productos, lo que más aportó fueron los arriendos: el imputado subió 0,47 % y el efectivo, 0,46 %. Les siguieron las hortalizas y legumbres frescas (9,10 %). También subieron el tomate (10,47 %), las papas (7,29 %), los huevos (2,29 %) y la carne de res (0,74 %). En educación, la preescolar y básica primaria subió 2,09 % y la secundaria, 2,43 %. El transporte aéreo de pasajeros aumentó 12,25 %. En el otro lado, bajaron los vehículos particulares (-1,05 %), las legumbres secas (-2,49 %), el café y sus derivados (-1,21 %) y el gas (-0,51 %).

"Se observó una moderación relevante en la inflación anual de la canasta de bebidas alcohólicas, en salud y en bienes y servicios diversos. Por el contrario, adicionalmente a la aceleración en alimentos se observó un repunte en la inflación anual, aunque más marginal, en muebles y otros artículos del hogar y restaurantes y hoteles", agregó Reyes.

Los precios en el último año

En los últimos doce meses, lo que más se ha encarecido son los restaurantes y hoteles, con 9,44 %, la mayor alza de los doce grupos. Le siguen salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles y artículos para el hogar (6,75 %) y alimentos (6,74 %). Todos están por encima de la inflación total de septiembre (6,29 %).

Lo que cambió frente a agosto es la comida. Ese mes, los alimentos subían 6,10 % frente al mismo mes de 2025, por debajo de la inflación general; en septiembre pasaron a 6,74 %. Salud, en cambio, bajó de 8,30 % a 7,79 %, aunque sigue entre los más altos. Por productos, las papas cuestan 78,24 % más que hace un año y la carne de res, 14,22 %.

La inflación por tipo de hogar

En septiembre, según el DANE, los hogares pobres sintieron más el aumento de precios del mes (0,41 %) que los de ingresos altos (0,32 %). En doce meses, en cambio, los hogares de ingresos altos siguen con la inflación más alta (6,32 %), frente a 6,14 % de los pobres.

Las tasas de interés

El Banco de la República tiene una meta de inflación del 3 %. Para que el país se acerque a esta, el banco central ajusta su tasa de interés: en la teoría, subirla encarece el crédito y enfría el consumo para contener los precios. Eso es precisamente lo que el Banrep hizo el 30 de septiembre, cuando elevó su tasa de 12 % a 12,25 %. Las minutas de esa reunión, publicadas esta semana, muestran una junta dividida: cuatro de los siete directores votaron por subirla 25 puntos básicos, dos por dejarla quieta y uno por aumentarla 50 puntos.

Los cuatro directores que ganaron la votación partieron de que la inflación ya está en más del doble de la meta del Emisor. La inflación básica, que deja por fuera alimentos y regulados, llegó a 6,1 % en agosto, la más alta desde junio de 2024, como lo resaltan las minutas.

El documento advierte, además, que el fenómeno de El Niño y el encarecimiento del petróleo y de los insumos agrícolas por el conflicto en Medio Oriente podrían presionar más los precios en el corto plazo.

Los dos directores que optaron por una pausa en las tasas conciben un paisaje distinto de la economía colombiana. Según las minutas, consideran que la política del Banco ya es muy restrictiva: con la tasa en 12 % (antes de la decisión del 30 de septiembre) y una inflación de 6,2 % en agosto, la tasa real, la que queda después de descontar la inflación, ronda el 6 %. Y aunque la tasa ha subido 275 puntos básicos desde el cierre de 2025, todavía no se ve un camino claro hacia la meta. También les preocupa que el golpe recaiga sobre los más vulnerables, con la reconstrucción tras el terremoto y los efectos de El Niño sobre las familias en pobreza e inseguridad alimentaria.

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El director que pidió subir 50 puntos básicos lo hizo porque, según las minutas, ve los riesgos para la economía inclinados al alza, con un fenómeno de El Niño que podría alcanzar una intensidad excepcional.

El Niño en el horizonte

El último trimestre de 2026 podría ser determinante para el rumbo de la inflación en Colombia, pues podría concentrar la mayor intensidad de El Niño. Así lo plantea Deloitte, que en un reciente informe recoge las estimaciones de la NOAA, la agencia climática de Estados Unidos: hay más de 90 % de probabilidad de que el fenómeno sea muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027, y 75 % de que se convierta en el más intenso desde 1950.

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Con menos lluvia y más calor, el campo produce menos y producir cuesta más, y esa menor oferta puede llegar rápido al bolsillo del consumidor. El informe recoge estudios que estiman que un evento fuerte podría elevar en 4,65 % la inflación de alimentos y sumar cerca de un punto porcentual a la inflación total.

Del lado de la energía, las hidroeléctricas aportan entre 70 % y 85 % de la electricidad del sistema interconectado colombiano, y cuando bajan los embalses hay que recurrir a las térmicas, que dependen más del gas importado, que es hasta 77 % más costoso que el producido en el país.

Por lo tanto, como lo advierte el informe, podrían venir nuevas presiones sobre las tarifas de electricidad y gas. Para Daniel Zaga, socio economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, El Niño es “uno de los principales riesgos macroeconómicos para Colombia en el corto plazo”.

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Entre otras presiones inflacionarias, las recientes disrupciones en el Estrecho de Ormuz (por donde transitaba cerca del 20 % del petróleo y el gas del mundo) redujeron de forma significativa el tránsito por esa vía, y el barril de Brent se ubica hoy alrededor de los USD 100. Como lo explica un análisis del Banco de Occidente, el encarecimiento de la energía y las disrupciones en fertilizantes son un riesgo adicional para los costos de producción y los precios de los alimentos.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, afirma que los mayores costos de energía, transporte e insumos productivos “pueden hacer que la inflación sea más persistente y obligar a los bancos centrales a mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo”. Esta es una preocupación que también aparece en las minutas del Banco de la República.

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¿Qué pasará con la inflación?

La Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, en su edición de septiembre, muestra que el mercado espera una inflación de 6,81 % al cierre de 2026, según la mediana de sus respuestas. En la encuesta de agosto, esa cifra era 6,60 %.

Fedesarrollo, en su informe de Prospectiva Económica de octubre, subió su estimación de inflación a 6,95 % para el cierre de 2026 y espera 5,29 % para las mismas fechas de 2027. Además, el centro de pensamiento no ve la inflación dentro del rango meta del Banco hasta 2029, con 3,73 %.

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Por su parte, el Banco Mundial señala, en su informe Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado esta semana, que se prevé que la inflación en Colombia se mantenga por encima de la meta del banco central durante todo el horizonte de proyección. Eso la separa de la mayoría de las economías de la región, que volverían a ubicarse dentro de su rango meta, o cerca de él, en 2026 y 2027.

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