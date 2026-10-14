Inflación en EE. UU. registra su mayor subida desde abril, con un avance generalizado

El índice de precios al consumo subió un 0,6 % con respecto al mes anterior, impulsado por un repunte en los costes del combustible, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este miércoles. Un indicador…

Los precios al consumo en EE. UU. subieron en septiembre al ritmo más rápido de los últimos cinco meses y un indicador de las presiones subyacentes sobre los precios aumentó más de lo previsto, lo que mantiene la presión sobre los presupuestos familiares de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

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El índice de precios al consumo subió un 0,6 % con respecto al mes anterior, impulsado por un repunte en los costes del combustible, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este miércoles. Un indicador clave de las presiones subyacentes sobre los precios, que excluye los alimentos y la energía, registró un aumento del 0,3 %.

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El informe sugiere que la economía —y, en particular, el aumento de los precios que está mermando los salarios— seguirá siendo el tema principal para los votantes en la recta final de las campañas para las elecciones de mitad de legislatura. El generalizado repunte de los precios también contribuye a reforzar las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses, incluso si el banco central decide hacer una pausa en su próxima reunión sobre política monetaria.

"Los estadounidenses están viendo cómo la inflación se come por completo sus salarios", señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en una nota. "Mientras tanto, la Reserva Federal no ve avances en materia de inflación", y el aumento de los precios del combustible está "empezando a extenderse a otros ámbitos".

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron y el S&P 500 cayó tras la publicación de los datos, ya que los inversores aumentaron sus apuestas por una subida de tipos en octubre hasta alrededor del 45 %.

En septiembre, la Fed respondió a las renovadas presiones sobre los precios subiendo los tipos de interés por primera vez desde 2023. Desde entonces, los principales responsables han señalado que tienen tiempo para sopesar los datos que vayan llegando antes de volver a actuar, aunque la previsión mediana de los responsables apunta a una subida más este año, según sus últimas proyecciones.

El informe del miércoles, que mostró que el IPC avanzó un 3,7 % respecto al año anterior y que el IPC subyacente subió un 2,6 %, es la última lectura de los precios al consumo antes de la reunión de política monetaria del banco central, prevista para los días 27 y 28 de octubre. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene previsto intervenir a última hora del jueves, hora de Nueva York, desde las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Bangkok.

Las encuestas muestran que los hogares estadounidenses se sienten cada vez más frustrados por el agravamiento de los problemas de acceso a los bienes y servicios, ya que el aumento de los precios ha superado el crecimiento de los salarios. Otro informe publicado el miércoles reveló que los ingresos medios por hora, ajustados a la inflación, cayeron en septiembre con respecto al año anterior por sexto mes consecutivo.

Principales preocupaciones

Los datos del IPC mostraron que la gasolina, un indicador de precios cotidiano para muchos, subió un 9,1 % en septiembre con respecto al mes anterior —el mayor incremento desde que el estallido de la guerra con Irán provocó una subida vertiginosa de los precios del combustible en marzo—. Por su parte, los precios de los servicios médicos aumentaron un 0,3 %. Los costes sanitarios y los precios de la gasolina se situaron a la cabeza de las principales preocupaciones económicas de los votantes de cara a las elecciones de mitad de legislatura, según una encuesta de KFF publicada este mes.

El alquiler equivalente para propietarios, un indicador de los costes de la vivienda que constituye el componente más importante del IPC, siguió subiendo, con un avance del 0,3 % respecto al mes anterior. Los precios de los alimentos, sin embargo, bajaron ligeramente, y los de los medicamentos con receta también descendieron.

Los precios de los servicios en general, excluidos la energía y los alquileres, registraron un fuerte avance por segundo mes consecutivo. Los precios de los bienes subyacentes registraron su mayor subida desde enero de 2025, lo que refleja sólidos aumentos en los coches de segunda mano y la ropa, así como un repunte récord en los juguetes.

"Obviamente, sabíamos que iba a producirse un repunte en los precios de la energía y los combustibles, pero los datos sólidos del IPC subyacente —que siguen a una lectura más firme del IPC subyacente en agosto— nos hacen temer que quizá estemos asistiendo a un mayor traspaso de los precios de los combustibles a otros bienes y servicios", afirmó Ben Ayers, economista sénior de Nationwide.

El informe también destacó las presiones continuas derivadas de la expansión de los centros de datos: los precios del software y los accesorios informáticos subieron un 28,4 % respecto al año anterior —un récord—, mientras que los precios de los ordenadores, los periféricos y los asistentes domésticos inteligentes registraron un aumento récord del 9,7 %.

"La sorprendente aceleración del IPC subyacente en septiembre podría parecer que consolida otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, pero el origen de la presión se opone a tal certeza. El componente de alquiler equivalente de los propietarios registró un fuerte aumento a pesar de que el mercado inmobiliario se ha mantenido moderado durante la mayor parte del año, lo que sugiere una posible anomalía", dijo Anna Wong y Troy Durie, de Bloomberg.

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La economía es un tema clave de debate para los candidatos en las próximas elecciones de mitad de legislatura. La tasa de desempleo es baja, el gasto de los consumidores se mantiene fuerte y la inversión empresarial está impulsando el crecimiento económico. Sin embargo, muchos votantes culpan a los aranceles del presidente Donald Trump y al conflicto con Irán del aumento del coste de la vida.

"Muchas de las políticas de Trump están contribuyendo a mantener baja la inflación, pero la crisis energética es realmente la noticia principal hoy", afirmó Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en Fox Business. "Ha sido una cifra decepcionante".

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A principios de año, la inflación se había estabilizado en sus niveles más bajos desde principios de 2021. Pero la guerra provocó una subida vertiginosa de los precios de la gasolina, el gasóleo y otros productos, lo que impulsó la inflación y, en última instancia, los costes de financiación.

Los precios del gasóleo pueden ser difíciles de aislar en el IPC. El aumento de los costes del combustible suele afectar primero a los servicios de transporte y, posteriormente, se traslada a los alimentos, los bienes duraderos —como los muebles— y otros productos que tienen mayores costes de transporte, aunque el efecto puede producirse con cierto retraso.

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Por otra parte, la Administración de la Seguridad Social anunció el miércoles que los beneficiarios recibirían un ajuste por el coste de la vida del 3,6 % en 2027, el mayor en cuatro años. El ajuste se calcula utilizando los datos del IPC del tercer trimestre.

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