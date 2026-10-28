Informe de la CRC revela incumplimientos en la alocución presidencial del 25 de octubre

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De la Espriella no respetó las reglas. Esta es parte de las conclusiones que entregó, en su más reciente reporte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tras analizar, como lo demanda el Consejo de Estado, la alocución presidencial del pasado 25 de octubre.
Cabe recordar que las alocuciones presidenciales están sujetas a criterios estrictos: deben responder a circunstancias urgentes y justificadas, no pueden ser recurrentes —por ejemplo, dentro de una misma semana—, y tienen que estar delimitadas temática y temporalmente. Esto exige informar con detalle a la CRC los asuntos específicos a tratar, así como precisar la hora de inicio y finalización dentro de un lapso razonable.
El reporte de la CRC señala que De la Espriella incumplió dos de estos criterios.
En primer lugar abordó temas que no fueron informados previamente a la CRC, como mensajes y acciones de la administración nacional que ya habían sido tratados en alocuciones anteriores; así como críticas a un sector del periodismo y de los medios de comunicación, a quienes ha catalogado como detractores políticos y a la “izquierda radical”.
La CRC señaló que estas referencias chocan con los principios de pluralismo político y libertad de expresión.
En segundo lugar, De la Espriella incumplió los tiempos. El presidente habló durante 39 minutos con 37 segundos, cuando se había autorizado un periodo máximo de 30 minutos
“En paralelo, dentro de la información remitida por Presidencia a la CRC como parte de la solicitud, se indicó que la alocución se realizaría en vivo y en directo. No obstante, revisando el anuncio emitido sobre el minuto 34:50 de la transmisión (fuera del límite autorizado por la CRC) indicando que esta finalizaría en 5 minutos, no queda claro para esta Sesión si efectivamente se trató de una emisión en vivo o si fue una intervención pregrabada”, concluyó.
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Felipe(9ioin)•Hace 46 minutosY lo pueden multar cuando sale disfrazado de policia….o es por halloween
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Carlos Federico(ar680)•Hace 1 horaAfortunadamente este presidente sí respeta la Constitución, como en derecho corresponde
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Felipe(9ioin)•Hace 46 minutosCreo que usted de constitución mas bien pocon
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RICARDO(81050)•Hace 1 horaY eso qué consecuencias tiene? O es un saludo a la bandera como cuando todos los gobernantes, dando ejemplo, se pasan por la faja las regulaciones.
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Celyceron(11609)•Hace 1 horaCómo así? El tigre tiene un tiempo limitado para su alocución pregrabada? Protesto. Esas normas sólo eran para Petro. El colmo que le hagan eso al patrón.
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osvito(10170)•Hace 2 horasY POR QUÉ LA OPOSICIÓN NO REPLICÓ?
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Celyceron(11609)•Hace 1 horaYa lo estoy haciendo.
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RC(22381)•Hace 1 horaLa pregunta importante es ¿por qué no cumplió la norma? ¿Sus asesores están siendo escuchados por la dirección superior, o no conocen la norma?
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CarlosA(9314)•Hace 2 horasni siquiera con eso puede cumplir adle, seguimos de mal en peor
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William(41808)•Hace 2 horasMás que antes sigue firme la pregunta de cómo es posible que un psicópata, drogoalcoholico, incumplido y terrorista muestre mejores índices socioeconómicos que los gobiernos anteriores y el milagroso actual. Y muchísimo más la respuesta: no ha existido nada tan nefasto que el régimen conservador colombiano (hoy fascista)… y mortífero: al grito de "Cristo Rey" eliminaron el liberalismo, y hoy se apresta a reinstaurar la inquisición. Definitivamente conservatismo y conservadores son inmorales.