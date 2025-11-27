Infraestructura en jaque: 1.200 proyectos críticos suspendidos, COP 50 billones en riesgo

Ariel Lozano, vicepresidente Jurídico de la ANI; Iván Darío Gómez, experto en mediación (SMC) y director del CIEMD; Luis Fernando Mejía, contralor Delegado para el sector de Infraestructura; Marlen Estévez, presidente del Servicio de Mediación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid- Centro Iberoamericano de Arbitraje; George Lim, presidente del Centro de Mediación Internacional de Singapur, y Juan Carlos Quiñones, vicepresidente Jurídico de la CCI. Foto: Harvin Villamizar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La crisis de ejecución en infraestructura volvió a exhibir su esqueleto completo: licencias ambientales que tardan años, consultas previas que se expanden sin control, riesgos jurídicos y aseguradoras que no ofrecen coberturas exigidas por los contratos.

Según la Contraloría, hay 1.200 proyectos críticos suspendidos o con riesgo grave de suspensión, un costo potencial de COP 50 billones y, según los gremios y analistas, un sector que “retrocedió dos décadas” en participación del PIB y volumen de obra.

El monto equivale a tres veces el presupuesto actual del sector transporte, que ronda los COP 15,3 billones en 2025.

“No disfrutamos los hallazgos”, dijo Luis Fernando Mejía, delegado de Infraestructura del ente de control, durante el Congreso Nacional del sector. “Queremos ver proyectos hechos dentro de los plazos y con los costos que se han definido”.

Por su parte, Ariel Lozano, vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura, señaló que los cuellos de botella conocidos en el sector siguen poniendo contra las cuerdas el desarrollo.

Para evitar que los proyectos arranquen sin licenciamiento claro (y terminen paralizados) la ANI amplió el plazo de inicio de obra de 1 a 2 años. Pero admite que el cambio es apenas un curita sobre una herida mucho más profunda.

Según el funcionario, falta una norma que apriete las flexibilidades actuales de las licencias ambientales en mutuo acuerdo público-privado para avanzar los procesos.

Recordó el problema de la vía Mulaló-Loboguerrero, 4G paralizada durante una década, el ejemplo predilecto del Gobierno. “Duramos 5 años con un tema de licenciamientos y eso afecta cualquier situación en el desarrollo del proceso”, dijo.

La historia de esta carretera comenzó en 2015 con la firma de la concesión Covimar, encabezada por Proindesa, a la vez parte del holding de Grupo Aval y Corficolombiana.

Sin embargo, pronto llegaron los tropiezos: licencias ambientales demoradas (más de seis años en tramitarse, según el concesionario), consultas previas eternas y comunidades que rechazaban el trazado. Covimar ha reiterado que a pesar de haber cumplido con las actividades previas al inicio de las obras —licencias, compra de predios, personal—, el proyecto se estancó.

Actualmente, la obra tiene COP 2,2 billones atrapados en fiducias, un litigio en curso contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las excavadoras en pausa y la montaña aún sin vencer.

Lozano agrega otros tres bloqueos que se repiten en la mayoría de los contratos:

Consultas populares desbordadas, sin reglas claras y con impactos que superan la capacidad operativa del Estado.

Orden público, que ha detenido obras y encarecido operativas.

Aseguramiento imposible de cumplir: se exigían seguros a cinco años que el mercado no ofrece. La ANI acaba de expedir un lineamiento para ajustarlos a pólizas anuales, evitando procesos de presunto incumplimiento que, en palabras de Lozano, eran “injustificados porque uno no le puede pedir lo imposible a los concesionarios”.

Prevención antes que litigio

El pronóstico es amplio: 32 laudos arbitrales de la ANI entre 2020 y 2025 tardan en promedio 651 días, mientras la entidad enfrenta un crecimiento sostenido del litigio (42 tribunales activos, con pretensiones cercanas a COP 20 billones).

Mejía fue igual de enfático que Lozano: la Contraloría está apostando a la prevención, no al hallazgo sancionatorio. Para cortar ese ciclo, defiende paneles de expertos, acompañamiento preventivo y mecanismos de resolución temprana. Cita dos ejemplos que se volvieron referentes:

Hidroituango, donde la articulación técnica (y un panel especializado) ayudó a estabilizar un proyecto que estaba al borde del fracaso.

Metro de Bogotá, que cuenta con “un panel de amigable composición permanente” y una gerencia obsesionada con anticipar riesgos.

La ANI, por su parte, confirma que está utilizando mediación, conciliación y amigable composición para evitar que las disputas lleguen a arbitraje. Cita conciliaciones exitosas en carreteras y puertos (incluido un conflicto complejo con la Sociedad Portuaria de Buenaventura) donde “las comunidades fueron las principales beneficiadas”.

Un país atrapado entre el pasado y el futuro

El panorama del país en infraestructura muestra que Colombia aprendió a estructurar APP complejas y a ejecutar grandes obras, pero los trámites, la inseguridad jurídica y los conflictos territoriales fatigan los avances.

Según el más reciente informe de Corficolombiana, hoy, la producción total de obras civiles está 27,8 % por debajo de los niveles prepandemia, y la construcción de carreteras y calles está 43,8 % rezagada frente a 2019.

Según el informe, el país vuelve a niveles de actividad similares a 2013, la participación del sector en el PIB regresó a la de hace 20 años y las carreteras, que explican la mitad de toda la producción de obras civiles, están en su peor momento de la década.

El Estado, en todas sus ramas, apunta que si no se reordena el sistema de permisos, control y prevención, ningún programa (ni 4G, ni 5G, ni Caminos Comunitarios) tendrá vía libre para cumplir su promesa.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.