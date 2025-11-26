La ejecución de Caminos Comunitarios ha sido impecable: ministra de Transporte

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte Foto: Harvin Villamizar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que los COP 8 billones prometidos por el Gobierno para el programa Caminos Comunitarios no han llegado.

Entre 2023 y 2024, la iniciativa ejecutó COP 700.000 millones. Este año el recorte de Hacienda dejó al programa sin presupuesto. Rojas reconoció que se han cometido errores para avanzar con la iniciativa. “El año pasado no hubo partida presupuestal, y como no se discutió, quedó tal cual. Fue un error de estrategia”, dijo Rojas en una rueda de prensa en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura.

A pesar de ello, la ministra calificó de “impecable” la ejecución del Instituto Nacional de Vías, la entidad a cargo del programa. “No puedo dejar que se divulgue la mentira del 10 % de ejecución. Esa cifra es falsa”, dijo Rojas en respuesta al discurso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y un reciente informe de Corficolombiana.

“Fracasó rotundamente el Plan de Caminos Comunitarios, quizás la mayor apuesta del Gobierno en materia de infraestructura; entre otras razones, porque no se contrataron debidamente las obras. Baste decir que, incluso en medio de irregularidades, solo se contrató cerca del 10 % del presupuesto previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”, apuntó Juan Martín Caicedo, presidente del gremio.

Por su parte, Corficolombiana detalló en un informe que el programa se frenó en un cuarto de su objetivo: de los 33.000 km de vías terciarias, apenas lleva 8.600 km.

El grupo de investigación señaló que el sector perdió el terreno institucional y económico ganado entre 2012 y 2019, cuando el modelo de concesiones y la Ley APP permitieron el desarrollo de 10.000 km de carreteras principales (un volumen que habría sido inviable bajo obra pública tradicional por las restricciones fiscales de la época).

Según el análisis, las obras civiles hoy representan apenas 1,1 % del PIB, la participación más baja del siglo y muy por debajo del pico de 2,1 % alcanzado en 2019. En términos de actividad, el subsector está 27,8 % por debajo del nivel prepandemia. “Hoy su participación es la de hace veinte años y su nivel de actividad es similar al registrado en 2013″, indicó.

Recomendado: Caminos Comunitarios: la vía prometida que se empantanó entre contratos y recortes

La ministra aseguró que “Caminos Comunitarios avanza y cerrará con una ejecución superior al 95%. La plata que se ha entregado se ha ejecutado, y el programa está mostrando resultados reales en todo el país”, dijo.

Para 2026, el programa tendrá una reactivación con COP 205.000 millones y otros COP 70.000 millones en convenio con el Fondo de Adaptación, para la placa huella en La Mojana.

En noviembre pasado, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación advirtieron irregularidades del programa. De los más de 1.000 convenios firmados para dar vida al programa, la mayoría están bajo observación por presuntas irregularidades que comprometen alrededor de $233.853 millones (más que los $154.000 millones que subrayó la CCI).

El organismo argumentó que el proyecto presentaba “violaciones a los principios de publicidad, transparencia y planeación además de desembolsos de recursos irregulares, prórrogas injustificadas y la falta de estudios técnicos, financieros y contables enmarcados en la deficiente gestión de la interventoría”.

La Contraloría apuntó que, en términos de ejecución, hasta 2024 se habían firmado 2.157 contratos de los cuales solo 728 habían culminado, mientras que 1.124 permanecían congelados. Es decir, más de la mitad de los convenios estaban detenidos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.