La apuesta es poner a Colombia en el mapa de los países más atractivos para invertir.

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Como explica el Banco Mundial, la inversión es un motor fundamental del crecimiento económico y la generación de empleo. Al impulsar la productividad, se contribuye a crear trabajos sostenibles, aumentar los ingresos y reducir la pobreza.

En medio de los desafíos fiscales que enfrenta Colombia, atraer inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. En esa dirección, el Ejecutivo ha impulsado iniciativas como la denominada Milagro Week. Sin embargo, los retos para mejorar la competitividad del país y generar confianza entre los inversionistas siguen requiriendo esfuerzos adicionales.

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¿Cómo se encuentra Colombia en inversión?

Según el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, Colombia muestra señales de deterioro en su capacidad para atraer inversión extranjera directa (IED). Muestra de ello es que el país ocupó el puesto 21 entre 25 economías emergentes en el índice de confianza para la inversión extranjera, elaborado por la firma Kearney.

Colombia obtuvo una puntuación de 1,27 sobre 3, lo que representa un retroceso de una posición frente a la medición anterior y la ubica por debajo de otras economías latinoamericanas como Brasil (puesto 4), México (6), Argentina (9) y Chile (15).

“Este resultado sugiere una menor percepción de atractivo relativo en el contexto regional, posiblemente influenciada por factores como la incertidumbre política y regulatoria, así como por desafíos estructurales persistentes”, detalla el consejo.

El país tiene un margen bastante amplio para crecer en esta materia.

¿Qué hacer?

Esta fue una pregunta central en el Foro Pensando Colombia, organizado por Foros El Espectador y Caracol Televisión.

Según Jaime Restrepo, director ejecutivo de Rotorr – Motor de Innovación, parte de las claves es generar una cultura de confianza, pues es permite que lleguen los capitales de inversión de riesgo.

Como lo ilustra, los inversionistas buscan entornos en los que sus capitales tengan oportunidades de crecimiento, y parte de eso es posible gracias a lo que él llama la “economía de la multiplicación”, donde al articular la empresa, la universidad y el Estado se pueden lograr resultados exponenciales.

Sergio Lizarazo, vicepresidente de Banca, Empresas e Instituciones de BBVA Colombia, destaca el papel del sector financiero en este propósito: canalizar recursos hacia las empresas y los proyectos productivos para impulsar la economía y fortalecer, a largo plazo, la confianza de los inversionistas.

“Es fundamental apoyar a los microempresarios, contribuir a que la población vulnerable salga de la pobreza mediante la generación de valor y ofrecer alternativas de financiación que les permitan combatir los ‘gota a gota’. A medida que estos negocios crecen y se convierten en pymes, buscamos acompañarlos con inversión y herramientas de cobro y recaudo que les permitan aumentar sus ventas. Así se activa un círculo virtuoso: las empresas crecen, generan empleo, contratan más personas y dinamizan la economía”, detalla.

No obstante, como lo resalta Paula Durán, quien es la vicepresidente corporativa de sostenibilidad y proyectos estratégicos del Grupo Aval, todavía hay muchas barreras en esta materia.

Uno de los obstáculos es la falta de bancarización, que en muchos casos dificulta el acceso al crédito para quienes buscan emprender o invertir en sus negocios. Frente a esto, el sector financiero debe avanzar en la actualización de sus modelos de riesgo y desarrollar mecanismos para recopilar más información sobre los potenciales clientes. Esto permitiría conocer mejor sus perfiles y necesidades, y ampliar así el acceso a los recursos financieros.

En su análisis, para atraer la inversión extranjera hay que apostarle a destrabar procesos y dar el mensaje de que invertir en Colombia no se traduce en trámites engorrosos. Durán considera que en este aspecto hay mucho en lo que se podría trabajar en temas como consultas previas y licenciamientos ambientales, pero siempre cumpliendo con los derechos de las comunidades.

Luz Stella Murgas, presidenta de la ANDI, señala tres frentes en los que Colombia debe trabajar para atraer más inversión. El primero es el energético, pues el país importa más del 41 % del gas que consume, una situación que afecta a las industrias que utilizan este combustible en sus procesos productivos.

En esto coincide Juan Camilo López, CEO de Erco Energía. A su juicio, Colombia necesita fortalecer su matriz mediante una mayor exploración y avanzar en soluciones de almacenamiento. También considera necesario mejorar la seguridad física en las zonas rurales y agilizar los trámites ambientales y los procesos de consulta con las comunidades, que pueden extender considerablemente los tiempos de desarrollo de los proyectos.

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El segundo es la seguridad jurídica: los inversionistas necesitan reglas claras, predecibles y estables en el tiempo que les permitan desarrollar proyectos sostenibles. Como lo detalla el Consejo Privado de Competitividad, en 2023 se emitieron 8.672 normas en Colombia. Esta elevada producción de regulaciones contribuye a complejizar el entorno para los negocios. Finalmente, está el frente tributario, en el que considera necesario garantizar los recursos que requieren las finanzas del Estado sin afectar excesivamente el bolsillo de los colombianos.

Según la OCDE, la IED ha sido fundamental para el desarrollo económico de Colombia, pues ha ayudado a superar la tradicional dependencia de las actividades extractivas y a orientarse hacia actividades intensivas en conocimiento, economía digital y transición energética.

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En suma, si el país quiere impulsar su crecimiento económico, necesita fortalecer su atractivo para la inversión extranjera. Para ello, como señalan los expertos, es clave avanzar en frentes como la seguridad jurídica, la disponibilidad de energía y un entorno tributario que dé confianza a los inversionistas.

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