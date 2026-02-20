Trump se queda sin aranceles: ¿su política fortaleció el comercio de Estados Unidos?

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Chris Ratcliffe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los aranceles establecidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quedaron sin validez luego del pronunciamiento de la Corte Suprema del país. Aunque las medidas específicas para los sectores como el acero, el aluminio y el cobre, que se basan en otras autoridades legales, siguen vigentes.

El alto tribunal determinó que el mandatario excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para reconfigurar de manera unilateral el comercio global.

Desde abril de 2025, Colombia estaba sujeta a la tarifa base impuesta por Trump del 10 %, aunque otros países resultaron con porcentajes mayores.

Al respecto, el mandatario respondió con el anuncio de un nuevo arancel general del 10 % sobre todas las importaciones tras el revés. El mandatario pronunció la sentencia “profundamente decepcionante” e incluso acusó al alto tribunal, de mayoría conservadora, de estar influenciado por “intereses extranjeros”.

El argumento central de la política de Trump se basa en que el país tiene un déficit comercial importante y lo que buscaba era cobrar tasas mayores para “equilibrar la balanza” del comercio exterior en Estados Unidos.

¿Los aranceles mejoraron el comercio?

Esta semana, cuando seguía vigente la medida arancelaria, se conoció que el déficit comercial de Estados Unidos se amplió a un nuevo récord en 2025, según mostraron el jueves datos del gobierno.

El déficit de bienes de Estados Unidos se situó en 1,24 billones de dólares durante el año pasado, lo que supone un ligero aumento respecto al nivel de 2024, informó el Departamento de Comercio.

Sin embargo, el déficit comercial de bienes con China se redujo en el cómputo del año, según los datos.

Al considerar tanto bienes como servicios, el déficit comercial total de Estados Unidos en 2025 se redujo a 901.500 millones de dólares, desde 903.500 millones en 2024.

En el mes de diciembre, el déficit total aumentó más de lo esperado, un 32,6 %, hasta 70.300 millones de dólares, debido a la caída de las exportaciones y al aumento de las importaciones.

Las exportaciones de suministros industriales, incluido el oro no monetario, disminuyeron, mientras que las importaciones en la misma categoría aumentaron en el mes.

Las importaciones estadounidenses de bienes de capital, como accesorios informáticos y equipos de telecomunicaciones, repuntaron en diciembre.

Los flujos comerciales de la mayor economía del mundo se vieron fuertemente afectados en 2025, cuando Trump impuso nuevos aranceles a bienes procedentes de prácticamente todos los socios comerciales como parte de su empeño en reducir el déficit comercial.

Sus medidas llevaron el arancel efectivo promedio a su nivel más alto desde la década de 1930.

La reducción del déficit con China también se produjo después de que Trump entrara en una escalada arancelaria de represalias con Pekín el año pasado, aunque desde entonces ambos países han rebajado las tensiones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.