IPC en Colombia se ubicó en el 0,50 % durante noviembre de 2021

Alimentos, bebidas no alcohólicas y alojamientos hicieron parte de los rubros que más jalonaron el incremento del IPC.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) comunicó este sábado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 0,50 % durante noviembre, lo que representa una caída de 0,15 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado.

Recuerde que el dato del IPC es relevante, pues es el que mide el comportamiento que tienen los precios de productos y servicios que hacen parte de la canasta de los hogares colombianos. De manera que si el IPC sube, lo que indica es que hay un encarecimiento en el costo de vida de este grupo poblacional.

El DANE destaca el hecho de que en el año corrido (enero a noviembre) el comportamiento del IPC fue del 4,83 %, lo que se traduce en un incremento de 3,63 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Lea también: Salario mínimo: centrales quieren buscar en la mesa su primer millón

“El comportamiento mensual del IPC total en noviembre de 2021 (0,50%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,45%) y Restaurantes y hoteles (0,93%)”, detalló el DANE.

En cuanto al análisis del año corrido, se evidencia que Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,85 %), Restaurantes y hoteles (7,71 %) y Transporte (4,79 %), fueron las categorías que más evidenciaron un incremento en su precio, en comparación con el mismo periodo de 2020. En contraste, las que registraron un menor incremento fueron Información y comunicación (que cayeron un 12,09 %), Prendas de vestir y calzado (-2,20 %), y Recreación y Cultura (0,39 %).

Le puede interesar: ¡Está todo carísimo!

El DANE precisó que noviembre de 2021 es el mes que más ha registrado un incremento del IPC en año corrido, recordando que este fue del 4,86 %, seguido de septiembre y octubre, que consolidaron un 4,34 %. A modo de referencia, el comportamiento que tuvieron estos tres meses en 2020, fue de 1,23 %, 1,38 %, y 1,44 %, respectivamente. No obstante, no alcanza a igualar el pico que se registró hacia finales de 2016 (que casi llega a la barrera del 6 %), pero sí se muestra contrario a la tendencia decreciente que se venía consolidando desde entonces. No obstante, no alcanza a igualar el pico que se registró hacia finales de 2016 (que casi llega a la barrera del 6 %), pero sí se muestra contrario a la tendencia decreciente que se venía consolidando desde entonces.

Lea también: Inflación en Colombia se ubicó en 0,01 % para octubre de 2021

Al analizar el comportamiento de los territorios en Colombia, año corrido, Bogotá es la ciudad que registró el incremento más bajo (4,14 %), seguida de Tunja (4,34 %) y Medellín (4,51 %). Por otro lado, las que tuvieron un alza más importante fueron Cúcuta (7,22 %), Popayán (7,15 %) y Santa Marta (6,96 %).

Al desagregar algunos alimentos, se encuentra que la carne consolidó el incremento más alto de los últimos seis años (30,62 %). El comportamiento del precio de la leche (variación anual) fue del 10,22 %, el de la papa fue del 6,94 %, el de los huevos 17,70 % y el de las frutas el 21,98 %.

También vale la pena recordar que ya iniciaron las negociaciones para definir el incremento que tendrá el salario mínimo en 2021, y que el IPC es uno de los datos más relevantes en la discusión. Sin duda el incremento 4,86 % que ha registrado el año corrido será una de las cartas que jugarán las centrales obreras para pedir un incremento sustancioso, pues la premisa que manejan es que entre más alto el costo de vida, más debe ser el incremento salarial.