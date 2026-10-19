ISE: la economía colombiana registró una leve caída en agosto de 2026

Si se revisa su serie ajustada por efecto estacional, el ISE consolidó 125,65, lo que también se tradujo en un retroceso de 0,11 %. Para tener una referencia sobre…

En agosto, el mes del terremoto, el indicador se ubicó en 127,27 puntos, lo que representó una caída de 0,04 % frente al mismo mes de 2025.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de agosto del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), un indicador que permite medir el comportamiento de la actividad económica del país en el corto plazo.

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Si se revisa su serie ajustada por efecto estacional, el ISE consolidó 125,65, lo que también se tradujo en un retroceso de 0,11 %. Para tener una referencia sobre el comportamiento de este indicador, hay que saber que, en agosto de 2025, su variación anual fue de 2,49 % mientras que la de agosto de 2024 fue de 1,35 %.

Si se analiza su comportamiento mensual, el ISE tuvo un decrecimiento de 3,11 % frente a julio del presente año.

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Finalmente, al revisar el año corrido (enero – agosto), el indicador registra un comportamiento positivo, al crecer 2,27 %. No obstante, esto también implica una desaceleración, pues para el mismo periodo del año pasado, el crecimiento fue de 2,62 %.

El desglose

El ISE permite revisar el comportamiento de la economía por grupo de actividades (primarias, secundarias y terciarias).

Las primarias son las que registraron, en agosto, el mayor retroceso. Aquí se agrupan agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; así como explotación de minas y canteras.

En agosto, el índice para estas actividades se ubicó en 106,94, lo que se traduc en un crecimiento de 3,19 % respecto al mismo mes del año pasado. En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 100,49, lo que representó un decrecimiento de 3,10%.

Las secundarias registraron un índice de 98,53, lo que también se tradujo en un decrecimiento de 3,03 % frente al mismo mes del año pasado. Aquí se agrupan las actividades de industrias manufactureras y construcción.

“En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de agosto de 2026, se ubicó en 94,15, lo que representó un decrecimiento de 3,02% respecto al mes de agosto de 2025 (97,08)”, detalló el DANE.

Finalmente están las actividades terciarias, que agrupa, entre otras, el suministro de electricidad, gas, comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento.

Según el DANE, el índice de estas fue de 140,32 en agosto, lo que implicó un crecimiento de 1,10 % respecto a agosto de 2025.

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