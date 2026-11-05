Las apuestas por internet pagarían IVA de 19 % si el Congreso aprueba el proyecto de Ley de Rescate Económico, que el Gobierno radicó el 29 de octubre. Puntualmente, el artículo 41 propone que el impuesto se cobre sobre el depósito que cada usuario hace para poder apostar, dividido entre 1,19, y que el responsable sea el operador del juego, aunque opere desde el exterior. Los juegos localizados, como las tragamonedas, las mesas de juego y los bingos, ya pagan IVA, pero el mismo artículo duplicaría las bases mensuales sobre las que se les cobra.

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IVA a las apuestas en línea: qué propone la Ley de Rescate Económico y qué dice Fecoljuegos

Fecoljuegos, la federación de empresarios de juegos de suerte y azar, dijo en un comunicado que recibió con inquietud las disposiciones del proyecto que involucran a los juegos online y localizados. El gremio adelanta una revisión técnica y prepara una propuesta de tributación para presentarla al Ministerio de Hacienda y al Congreso. “Entendemos la necesidad de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas y mantenemos nuestra disposición a aportar”, señaló el presidente del gremio Evert Montero.

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Cambios en apuestas por internet

Hoy, los juegos de suerte y azar que se operan exclusivamente por internet están exceptuados del IVA, según el artículo 420 del Estatuto Tributario. El proyecto elimina esa excepción: el artículo 41 deja a las loterías como única exceptuada, de modo que las apuestas en línea quedarían gravadas con la tarifa general de 19 %.

El impuesto también se causaría cuando el usuario tenga en Colombia su residencia fiscal, su domicilio, un establecimiento permanente o la sede de su actividad económica. El responsable seguiría siendo el operador del juego, aunque opere desde el exterior.

La base gravable sería el depósito que cada usuario le hace al operador para poder apostar, ya sea en efectivo, por transferencia de dinero o en criptoactivos, dividido entre 1,19.

Casinos y bingos

Los juegos localizados, como las tragamonedas, las mesas de juego en casinos y los bingos, ya pagan IVA, pero sobre una base fija cada mes, medida en unidades de valor tributario (UVT) y distinta según el tipo de juego. El mismo artículo 41 duplica esas bases:

Juego localizado Base mensual hoy Base mensual en el proyecto Tragamonedas 20 UVT 40 UVT Mesas de juego 290 UVT 580 UVT Bingo 3 UVT por silla 6 UVT por silla Tragamonedas en locales cuya actividad principal no es el juego 10 UVT 20 UVT Demás juegos localizados 10 UVT 20 UVT

Fuente: Estatuto Tributario (artículo 420) y artículo 41 del proyecto de Ley de Rescate Económico.

Con la UVT de 2026, fijada por la DIAN en COP 52.374, la base mensual de las mesas de juego pasaría de unos COP 15,2 millones a unos COP 30,4 millones. Sobre esa base se aplicaría la tarifa general de 19 %.

Fecoljuegos presentará propuesta

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, Fecoljuegos, agrupa a fabricantes, proveedores y operadores de casinos, bingos y plataformas en línea, entre ellas Betsson Group, Codere, Luckia, Rivalo, Rushbet, Wplay, Yajuego, Betano y Zamba. En un comunicado, el gremio que recibió con "inquietud" las disposiciones del proyecto que involucran a los juegos online y a los localizados, y que adelanta una revisión técnica de la iniciativa.

El gremio dijo que presentará una propuesta que reconocerá las estructuras de costos de cada segmento, que son distintas, para lograr un recaudo justo y sostenible. El gremio recordó además que la industria ha enfrentado sucesivos cambios tributarios y que, a su juicio, los gravámenes adoptados durante el Gobierno anterior no tuvieron una justificación técnica suficiente sobre su impacto en la sostenibilidad del sector.

“Venimos de un periodo especialmente difícil. Los juegos online y los localizados tienen estructuras distintas, pero ambos enfrentan obligaciones y costos que deben ser reconocidos”, dijo Montero. El gremio insiste en que proteger la inversión y el empleo también es proteger una fuente de recursos para la salud.

La federación buscará espacios de diálogo con el Ministerio de Hacienda y con las comisiones económicas del Congreso, donde el proyecto todavía debe surtir su trámite y puede ser modificado.

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