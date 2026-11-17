IVA de 19 % a la canasta familiar: qué proponía el Gobierno y por qué lo frenó
Esto es lo que quería el Gobierno con el IVA a algunos productos de la canasta y los motivos que llevaron al presidente a dar reversa. Le contamos.
Comentarios
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Honesto(98692)•Hace 27 minutosEl gobierno en la nueva reforma tributaria es quien propone el IVA en algunos productos de la canasta familiar y el presidente ahora afirma que no abra IVA en la canasta familiar, lanzo un globo y ahora se acomoda y quedo como un héroe.