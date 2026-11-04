Se trata de un proyecto de ley que trae 106 artículos y que busca atender el déficit fiscal que tiene el país y así evitar llevar a Colombia a la quiebra y a una recesión que golpearía a hogares y empresas, en…

El IVA del 19 % (Impuesto al Valor Agregado) para algunos productos es una medida que impactaría los bolsillos de todos. Por eso, el futuro de los precios de los alimentos ha sido de los temas más comentados, en relación con la llamada "ley de rescate económico", que le presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella al Congreso.

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IVA del 19 % para alimentos e insumos: el impacto que tendría en el agro

Se trata de un proyecto de ley que trae 106 artículos y que busca atender el déficit fiscal que tiene el país y así evitar llevar a Colombia a la quiebra y a una recesión que golpearía a hogares y empresas, en palabras del Ejecutivo.

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El hueco en las finanzas del Estado es tan grande que de cada COP 3 del Presupuesto General de la Nación, COP 1 se va a pagar intereses, según el vicepresidente, José Manuel Restrepo. Sin un recorte del gasto, el déficit fiscal de 2027 llegaría a 9,4 % del PIB.

Ahora bien, según las cuentas de Restrepo, 70 % del ajuste fiscal provendrá de recorte en el gasto público y el 30 % restante vendrá del bolsillo de los colombianos. Uno de los cambios más profundos y de mayor impacto está en el IVA. Se modifica de manera radical la estructura y el funcionamiento. Con la ley se eliminan prácticamente todas las exclusiones y gran parte de las exenciones de IVA, explica Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA.

El planteamiento del Gobierno es que solo los que "tienen más, pagan más" respecto al IVA. Por eso, el proyecto de ley mitigaría los impactos de la medida para "los más pobres" a través del programa «EfectIVA». Según Restrepo, 19 millones de colombianos recibirían la devolución total del IVA que pagan. Otros 16 millones, según la exposición de motivos, tendrían una devolución parcial de hasta el 50 %.

El Gobierno dice que el beneficio llegaría a los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones y en promedio se entregarían COP 213.000 mensuales por hogar. El primer pago se haría a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

En la lista de lo que tendría un IVA de 19 % con la ley fiscal están el café, la mayoría de las frutas, la sal, el queso fresco, entre otros; así como los fertilizantes, semillas, maquinaria y más. Por tratarse de un cambio significativo, se hace necesario revisar el impacto que podría tener dicha medida en el sector agropecuario por dos vías: los costos de producción y el impacto en la demanda.

Insumos con IVA: ¿producir sería más caro?

Respecto a los mayores costos que deberían asumir los productores, se darán por cuenta del incremento en los impuestos a: fertilizantes, plaguicidas, semillas, tractores, maquinaria, paneles solares y sistemas de riego; que estaba en el 0 % y pasaría a 19 %. También alimentos para animales, algunas herramientas, maquinaria agrícola, almacenamiento y seguro agropecuario pasarían del 5 % al 19 %. Todo ello sería a partir de enero de 2028.

Los expertos prevén que el impacto para el agro, en este aspecto, se da en dos sentidos: los costos para la inversión en la producción y la modernización del campo.

"Se compran semillas, fertilizantes y otros insumos durante el ciclo de producción, mientras que sus ingresos llegan principalmente al momento de la cosecha y comercialización. Cuando esos insumos están gravados, el productor debe financiar el IVA desde el momento de la compra. Si tiene derecho a descontarlo, podrá recuperarlo a través de sus declaraciones tributarias, pero mientras tanto necesita mayores recursos de capital de trabajo", expresa Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural de la Pontifica Universidad Javeriana.

En resumen, se trata de una presión de caja para la agroindustria, especialmente. Pero los campesinos, pescadores artesanales y el productor de bienes que siguen excluidos sería un aumento definitivo del costo, por lo que la reforma termina "cargándole al campesino (el eslabón más débil) un impuesto que fue diseñado para grandes empresas formales", en palabras de Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la U. Javeriana de Cali.

Es un aspecto clave porque el Ministerio de Agricultura estima que el 70 % de los alimentos frescos dependen de la pequeña agricultura, campesina y familiar.

Sin embargo, hay quienes defienden la propuesta porque busca aumentarla formalización en el sector agropecuario y porque, al final de cuentas, la caja será "devuelta" a través del programa EfectIVA. Jorge Luis Pacheco, presidente y fundador de la compañía de fertilizantes Nitrofert, sostiene que la estrategia favorecería la vinculación de más productores al sector financiero, para que puedan invertir en sus cultivos y que sean más productivos.

Pese a que los productos que vende Nitrofert quedarían gravados, para Pacheco se trata de una oportunidad para que la empresa pueda descontar el IVA que paga por los insumos que no están exentos y así recuperar la inversión. Tampoco considera que vaya a haber menor demanda del producto porque "el fertilizante es determinante para la productividad. El que no lo compre está destinado al fracaso", asegura.

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Respecto a la modernización del campo, los expertos coinciden en que podría verse aplazada la inversión en maquinaria y tecnología por cuenta de los mayores costos. "Ya los productores tienen suficientes dificultades de financiación para adquirir dichos productos. Se pierde el incentivo para la mecanización del campo", dice Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle.

Productos más costosos para los colombianos: ¿menos demanda?

El otro lado que impacta al sector agropecuario es del incremento en el IVA a sus productos. Aunque no los deberá asumir la cadena como tal, sí podría golpear el volumen de la demanda. En concreto, el impuesto comenzaría a regir desde enero de 2028 para los siguientes productos:

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Lo que estaba en 0 % (exentos y excluidos) y pasaría a 19 %: Frutas: en la lista están banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas Hortalizas: tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, repollo Cereales: fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo Granos: café verde y cacao Animales vivos: ganado, cerdos, aves, pollos y peces Otros: sal, miel, queso fresco, camarones de cultivo



Lo que estaba en 5 % y pasaría a 19 %: Café tostado Chocolate de mesa Azúcar Cereales industriales Harinas Pastas Alimentos para animales



En contraste, le quita el IVA del 5 % y lo deja en 0 % para salchichón, butifarra y mortadela. Esto dejaría con mayores impuestos a algunos alimentos considerados saludables (como granos y frutas) y sin impuestos a dichos ultraprocesados.

"Los alimentos frescos y saludables tendrán un aumento de precio directo. Este cobro afecta por completo al 30 % de los hogares con mayores ingresos y a las familias de bajos recursos que compran sin factura electrónica. La clase media también se ve perjudicada, ya que solo recupera una parte del impuesto", dice Duarte.

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El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón. expresó su "preocupación" por el cambio que propone el proyecto. La razón es que el café colombiano ya ha enfrentado incrementos importantes en su precio al consumidor y, aun así, ha logrado mantener niveles significativos de consumo. Pero esa capacidad de resistencia tiene límites.

"Un incremento de esta magnitud podría contraer la demanda, afectar a la industria nacional y debilitar los esfuerzos que venimos realizando para promover el consumo de café 100 % colombiano. Además, podría incentivar la sustitución hacia cafés importados de menor precio, en detrimento del valor agregado que generamos en nuestro país", alerta Bahamón.

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Finalmente, desde el Observatorio de la U. Javeriana señalan que se debe considerar que los cambios tributarios pueden afectar las decisiones de producción. Cuando aumentan los costos o se reduce la demanda, los productores enfrentan mayor incertidumbre sobre sus ingresos. Por eso es en el sector agropecuario donde estos efectos merecen especial atención.

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