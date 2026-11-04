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IVA del 19 % para alimentos e insumos: el impacto que tendría en el agro

La reforma gravaría frutas, verduras, café, fertilizantes y otros productos. Expertos analizan el efecto que tendría el proyecto de "ley de rescate económico" en el campo.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
Cultivo de café
El café verde y en grano es uno de los que tendría IVA del 19 % con la "ley de rescate económico".
Foto: Freepik

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El IVA del 19 % (Impuesto al Valor Agregado) para algunos productos es una medida que impactaría los bolsillos de todos. Por eso, el futuro de los precios de los alimentos ha sido de los temas más comentados, en relación con la llamada "ley de rescate económico", que le presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella al Congreso.

Se trata de un proyecto de ley que trae 106 artículos y que busca atender el déficit fiscal que tiene el país y así evitar llevar a Colombia a la quiebra y a una recesión que golpearía a hogares y empresas, en…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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Comentarios
  • Yesid(xq8m1)Hace 22 minutos
    ¿Expertos? ¿Ley de rescate económico? Empiezan a graznar este ataque o bomba económica contra la mayoría de los colombianos con discursos y términos normalizadores de una violencia económica cuyo precedente originó el estallido social-21 , hoy re-encauchado por el ilegítimo que supera las oscuras intenciones del títere Duque. ¡Puede producir una respuesta triplemente fuerte y digna del pueblo enterrando al remedo de Trump-ito local más que a su amo!
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