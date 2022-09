Ixel Moda 2022: ¿Cuál es la relación entre la sostenibilidad y los negocios?

Ixel Moda 2022 se realizará entre el 28 y 30 en Cartagena. / Cortesía Ixel Moda Foto: Ixel Moda

“El comportamiento de la economía colombiana muestra que el comercio es un jalonador del crecimiento con un 19,2 %. En dicha categoría se encuentra la moda. Las cifras muestran que el sector de textil y calzado están entre los cinco productos que mayor crecen dentro del comercio”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, durante la instalación de la 12 edición del Congreso Latinoamericano de Moda (Ixel Moda) y cuarto Encuentro de Industrias Creativas, evento que se realiza en Cartagena entre el 28 y 30 de septiembre.

Este jueves, el evento apoyado por la Gobernación de Bolívar, Mincomercio y Fontur, que hizo un abrebocas en Puerto Colombia la última semana de julio, realizó su agenda académica, pues uno de sus pilares es ofrecer un “punto de encuentro entre la academia y el sector productivo del sector textil”, explicó Erika Rohenes, presidenta de Ixel Moda.

“En el tema académico tenemos el Foro Moda para trabajar temas de arte, sostenibilidad y negocios porque durante estos años los emprendedores y empresarios quieren aprender cómo funciona el negocio y cómo se pueden volver más rentables. Las charlas buscan darles esas respuestas”, dijo Rohenes.

El primer conversatorio de la jornada de “El Reencuentro”, como se le nombró a esta edición de Ixel, estaba enfocado en mostrar cómo las marcas latinoamericanas están reforzando su identidad para vender globalmente. El diseñador mexicano Ricardo Seco, conocido por enviar mensajes políticos y sociales en sus colecciones, contó en el conversatorio su historia en la moda y mencionó el aporte de los latinos a la industria. “El diseñador latinoamericano le pone onda a la moda por su particular estilo de vida”.

Sobre la representación que hace de los migrantes dijo que tiene que ver, en parte, con su propia experiencia pues se mudó de México a Nueva York para seguir su sueño en la moda. “Descubrí qué es ser un latino y migrante. Hasta que no lo sientes, no lo comprendes. Dejas todo y vas por un sueño. Te conviertes en una persona que da, transforma y vuelve a su país dispuesta a entregar más. Un migrante es digno”.

El diseñador, que lleva más de 20 años de carrera y que ha trabajado con marcas como Converse, aseguró que seguirá haciendo colecciones con mensajes. “La moda me ha dado una plataforma para apoyar minorías y mi misión es seguir diciendo lo que siento. La moda es como una tienda por departamento: no todo te gusta, pero es válido que esté ahí. No he vestido a nadie en el MET, pero ya me tocó a muchos en el metro”.

Seco finalizó su intervención hablando de la importancia de los discursos de las marcas y la importancia de que estén alineados con los temas sociales y ambientales. “Estamos en un momento en que sí es importante tener conciencia y ofrecerle a los consumidores algo más”.

En la charla “Vegan Business” Abdullah Abo Milhim, experto en empresas de moda y director de educación del Instituto Maragoni de Londres, habló con la diseñadora textil y coordinadora de diseño de la Universidad de los Andes, Carolina Agudelo, sobre el estado actual y el futuro de la industria.

Agudelo mencionó que el tema de la sostenibilidad le mostró al mundo la peor cara de la moda, lejos de las luces y cámaras, “no es tan hermosa como creemos. Su tras bambalinas no es tan limpio y la pandemia aceleró esa conversación, pero cuál es la relación entre los negocios y la sostenibilidad en la industria de la moda”, le preguntó Agudelo

Abo comenzó diciendo que la sostenibilidad es grande. “Se habla tanto de ella en estos día y siempre está la pregunta de cómo este concepto va a evolucionar y a medida que nos desarrollamos, tenemos que evolucionar en este concepto para ver el efecto que tendrá”.

El experto aseguró que las marcas de moda tienen que preocuparse más por los aspectos comerciales y preguntarse si les interesa la sostenibilidad por una técnica de mercadeo o por razones reales, pero los invitó a tener presente que “la sostenibilidad puede impulsar los modelos de negocio y transformarlos. La sostenibilidad es valor”.

Así como a tener en cuenta lo que pasa en el mundo porque eso afecta a la industria, como la inflación, una desaceleración económica y la crisis en la cadena logística. “La industria de la moda se mueve muy rápido. Los consumidores han estado evolucionando. Las nuevas generaciones tienen acceso total a la tecnología, son emprendedores, investigadores y ahí no funciona el mercado tradicional”.

Estos nuevos consumidores, según el experto, no quieren seguir tendencias y están afectando el funcionamiento de los negocios, “los consumidores son los que hacen los cambios en la moda”, así que se debe ver como oportunidades aprovechado e implementando la tecnología y haciendo un tránsito real hacia la sostenibilidad. “La tecnología ayuda a las empresas a ser más sostenibles”.

Agudelo agregó “la tierra es nuestro único accionista”. Entonces, los expertos coinciden en que las marcas necesitan ser creativas y originales, conocer su modelo de negocios, saberlo ajustar y tener la capacidad de transformarlo. Así como buscar alternativas en la cadena de suministros, que van desde el uso de la tecnología hasta encontrar materiales en pequeños negocios locales, lo que también aporta a la sostenibilidad.

El evento también cuenta con unas exposiciones abiertas al público en el primer piso del Palacio de la Proclamación para que los visitantes puedan conocer sobre la historia de la moda en Colombia y en Latinoamérica, tendencias, fotografía y talento local. La exhibición muestra el trabajo académico de universidades nacionales e internacionales, como la Escuela de diseño Arturo Tejada Cano, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Colegiatura, entre otras.

Los organizadores esperan convertir a Cartagena en un destino moda para los turistas y en el que se resalte el talento de los diseñadores y marcas locales. “Queremos que cuando la gente llegue de visita, además de conocer sus calles e historia, sepa que en Cartagena se compra buena moda”, agregó Rohenes.

Esta noche, en el Palacio de la Proclamación, el diseñador y director de vestuario Diego Guarnizo presentará “Alegría”, una colección inspirada en las tradiciones, la gastronomía y la cultura del barrio Getsemaní, en Cartagena. Las artesanías también serán elementos protagonistas en la pasarela, que contará con 40 salidas y en las que se verán piezas de los indígenas Embera Chamí y del taller Tejidos Chakana. El desfile, enmarcado en la gala del congreso latinoamericano de moda (Ixel Moda), se desarrollará al ritmo de un ciclo sinfónico del compositor cartagenero Ludsen Martinus.

