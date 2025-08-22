Café dispara las exportaciones de Caldas: crecieron 47,3 % en el primer semestre

Las ventas de café subieron 108,6 % en el primer semestre. Foto: Agencia Bloomberg

En solo seis meses, Caldas pasó de vender al mundo US$469,9 millones en bienes no mineros (2024) a US$692,4 millones en 2025, según cifras del DANE y del Ministerio de Comercio. El salto del 47,3 % lo ubica como el séptimo exportador no minero del país, con una participación del 5,4 % en la canasta nacional.

Las exportaciones de café alcanzaron US$422,9 millones, lo que equivale a un crecimiento del 108,6 % frente al mismo semestre del año anterior.

En paralelo, los extractos y esencias de café sumaron US$112,1 millones, con un alza del 26,1 %.

En otras palabras, más del 77 % de las ventas externas de Caldas dependen del grano y sus derivados.

El mapa de destino muestra una fuerte concentración. Estados Unidos absorbió 60,4 % de las exportaciones no mineras de Caldas.

Le siguieron Bélgica, Alemania, México y Corea del Sur, aunque con participaciones menores.

Pese a la buena nueva cafetera, la altísima dependencia a este grano expone al departamento a los vaivenes del precio internacional del café y a la volatilidad del dólar.

Un rally que, por supuesto, está aprovechando tras la altísima producción del país. Según la Federación Nacional de Cafeteros, en junio se alcanzaron 1,37 millones de sacos, el volumen más alto en diez años. Solo en los primeros siete meses del año se registran 7,59 millones de saco, un aumento de 9 % frente al mismo periodo del año pasado.

El reto es transformar el auge coyuntural en una estrategia sostenible de valor agregado y acceso a nuevos mercados. Y por ahora, así parece ser.

